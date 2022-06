Arlanda om kökaoset: "Vi gör vad vi kan"

Bakgrund: Kö till säkerhetskontroll, pass och tillfälliga pass Den som vill ut och resa ställs inför flera knepiga situationer som innebär kö. Dels är det långa köer till att få pass av polisen och det har gjort att det uppstått väldigt långa köer på flygplatserna även för att få tillfälliga pass. Den som har en resehandling och ska resa får dock bereda sig på att köa även på flygplatsen inför avresan. Under våren och försommaren har det uppstått köer även till säkerhetskontrollen. Nu uppger Swedavia att det även har varit köer till incheckningen.

Köerna fortsätter att ringla långa på Arlanda när semestersugna resenärer beger sig ut i världen. Tidigt på lördagsmorgonen såg flygplatsledningen ingen annan råd än att be polisen att stänga av trafiken fram till terminal 5, där så mycket folk befann sig att det blev en fara av brandsskyddsskäl.

Enligt det statligt ägda bolaget Swedavia, som driver flygplatsen, var ett stort antal resenärer på plats, varav många var ute i väldigt god tid. Det bidrog till trängseln.

— Under en viss tid under morgonen ville flygplatsledningen ha vår hjälp att spärra av vägen för bilar till terminal 5. Det var för mycket folk där inne och de ville spärra av vägen av brandskyddsskäl, säger Per Fahlström, presstalesperson hos polisen, till TT.

Dirigerade om

Avspärrningen skedde vid 4.30-tiden på morgonen, vilket DN var först med att rapportera. Trafiken dirigerades om till terminal 2 och terminal 4 – tre timmar senare var dock avspärrningarna hävda.

— Det var många som ville checka in samtidigt i kombination med att många var ute i mycket god tid, säger David Karlsson på Swedavias pressjour till TT.

Det var kö både till incheckning och till säkerhetskontrollen. I vanliga fall brukar resenärer uppmanas att vara ute i god tid, men här ses det alltså som en av anledningarna till att det har blivit kaos.

Enligt Swedavia har resandet ökat snabbt utan att det finns tillräckligt med personal hos dem och hos andra företag som sköter funktioner som Arlanda är beroende av.

Men trots köerna och stressen kommer de flesta resenärer ändå med sina plan, enligt Karlsson som strax efter klockan 8 på lördagen beskrev kösituationen som normal igen. Enligt honom är det vanligt med en topp under tidig morgon och under eftermiddagen, men under andra tider kan läget se bättre ut.

"Vi har koll"

Frågan många nu ställer sig är hur det kan uppstå situationer som den på lördagsmorgonen. Swedavia, och även flygbolagen som checkar in sina passagerare, måste ju i förväg veta vilka tider som det väntas många resenärer?

— Ja, vi har koll. Det är inte så att antalet resenärer kommer som en överraskning, säger Karlsson.

Andra flygplatser i landet upplever inte trängsel av samma slag. Landvetter har haft en del köer, men inte som på Arlanda, enligt Swedavia.

TT: Går det att ändra eller dirigera om avgångar då ni ser att det kan bli köer?

— Trafikbilden på flygplatsen bestäms tillsammans av flygplatshållaren, markbolagen och flygbolagen. De fattar gemensamma beslut, säger Karlsson.

Enligt Karlsson började Swedavia redan vid årsskiftet förbereda sig för ökat resande på Arlanda. Men det har inte gått att få tag på folk, konstaterar han.

— Vår bild är att vi har vidtagit de åtgärder och gjort det vi kan. Det här är inte en önskvärd situation, men vi gör vad vi kan för att få iväg våra passagerare.

Köer till köerna

I sociala medier vittnade resenärer om situationen på terminal 5 på lördagsmorgonen.

"Vilken cirkus.. Köer till köerna för att köa. NOLL organisation. NOLL information", skriver en man.

"Tycker synd om alla barn på Arlanda just nu. Herregud vilka jävla köer!, skriver en annan.

"03.00, hur många kommer missa sina flyg?", undrar en person som har publicerat en bild på köande resenärer.