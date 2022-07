Lokförarbrist orsakar inställda SJ-tåg

Resenärer som drabbats av inställda tåg möts av följande text på SJ:s hemsida: "Just nu är det många som hör av sig med frågor om sina bokade sommarresor, vilket gör väntetiden hos SJ Kundservice längre än vanligt."

— Många ringer till kundtjänst i onödan, de har inte fler svar. Det är viktigt att man i stället följer ombokningslänken i meddelandet man fått om det inställda tåget. Då kan man boka om sin resa utan några extra kostnader, även om den nya resan är betydligt dyrare. Däremot bör de som har resplusbiljett höra av sig till oss, säger presskommunikatören Jonas Olsson.

Att kundtjänsten överbelastas i perioder har att göra med att SJ inte informerar löpande om sina inställda tåg, utan skickar ut besked om flera inställda tåg på samma gång.

— Vi har också haft lite problem med bemanningen, men nu har vi 90 personer i kundtjänst som kan hjälpa kunderna. Men vill man undvika köer så är det bra om man väntar en dag eller två med att kontakta oss efter det att man fått något besked från oss.

Förarbrist problemet

Att tåg ställs in har att göra med att det råder brist på lokförare.

— Det har slutat fler förare än vad vi trodde. Exakt varför vet jag inte, det kan ha att göra med att det finns fler arbetsgivare nu och de problem vi hade i höstas med schemaläggningen. Vi funderar på om vi ska starta en egen förarutbildning men det är en årslång process som inte löser alla problem vi har just nu. Man får räkna med att det kommer att ställas in tåg även under hösten, kanske ända fram till nyår, säger Olsson.

Jonas OIsson tycker att det ser bra ut inför semesterperioden och att man alltid kommer fram även om den planerade avgången ställs in.

— Ofta får man ta ett tidigare eller senare tåg samma dag. Ibland kan man behöva resa en eller två dagar senare, vilket jag naturligtvis beklagar.

Fler vagnar

För att så många som möjligt ska kunna resa med tåg kopplar SJ på fler vagnar på flera tågset. Nackdelen med detta är att om avgången ställs in så drabbar det många resenärer.

— Vi prioriterar också sträckorna med många resenärer, som södra stambanan mot Malmö och Köpenhamn. Men samtidigt har vi ett samhällsansvar så vi måste köra på alla sträckor.

Marco Andersson är försäljningschef på konkurrenten Snälltåget.

— Det känns alltid farligt att skriva att trafiken flyter på bra, men det har fungerat bra hittills. Vi har ställt in två avgångar i år och det berodde på stormen i Jämtland i januari.

— - Sen kan det vara att vi behöver köra buss på en delav sträckan på grund av problem med spåret eller folk i spåren, skriver Marco Andersson i ett mejlsvar.

Solkurvor problem för Vy

Trafikverket har i uppgift att upprätta den tågplan med tidtabeller som tågbolagen kör efter. Trafikverket ska också informera tågbolagen om banarbeten minst 18 veckor i förväg och vilken rutt tågen ska ta i stället. Men Trafikverket får nu kritik av Transportstyrelsen för att det inte håller tidsplanen. Det har hänt att tågbolagen fått besked om banarbeten bara några dagar innan avgång vilket skapat stora problem.

Vy Tåg som bland annat kör tågtrafik i Värmland och nattåg till Norrland är ett av de bolag som drabbats.

— Vi har varit tvungna att ställa in avgångar mellan Stockholm och Narvik för att informationen om banarbetena kommit för sent, säger Stefan Linder, affärschef för nattåget.

Vy hade förra sommaren problem med att få tag i personal men i år ser bemanningen bra ut, enligt Linder. Men trafiken har störts av solkurvor, sidoförskjutningar av rälsen som uppstår av solvärme, både i Värmland och i Norrland.