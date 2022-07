Flera länder i Europa har drabbats av en extrem hetta i sommar, som har fått förödande konsekvenser.

I bland annat Frankrike, Portugal, Spanien och Grekland kämpar brandmän mot väldiga skogsbränder – och flera av dem har dött i släckningsarbetet.

Hettan verkar inte heller bli mindre dramatisk utan fortsätter sprida sig över kontinenten. I exempelvis Storbritannien finns risk för historisk hetta, då temperaturen väntas nå över 40 grader. Det har utfärdats en så kallad “röd varning” för extremhetta i England, vilket innebär livsfara, och idag väntas London bli en av de varmaste platserna i världen.

Nyheter24 har pratat med meteorologen Sandra Fyrstedt på SMHI om vad vi kan vänta oss här i Sverige den kommande veckan.

Då kommer hettan: "Upp mot 35 grader"

Hittills har Sverige inte drabbats av extremhettan – och förra veckan var det till och med riktigt kyligt, på grund av arktiska luftströmmar. Då bjöds det på regn och rusk, men den här veckan verkar det minsann bli andra bullar!

Foto: Stina Stjernkvist/TT

– Från och med imorgon kommer ett högtryck som börjar växa över landet och för med sig varm luft över södra Sverige. I Götaland förväntas temperaturer som ligger upp mot 30 grader under morgondagen, säger meteorolog Sandra Fyrstedt och fortsätter:

– Som varmast blir det i Götaland. Värmen kulminerar under onsdag-torsdag, med temperaturer på över 30 grader. Det är jättesvårt att säga vilken temperatur det kan bli som högst, men det finns indikationer på upp mot 35 grader. Det är rejält med varm luft vi får in, som berört kontinenten under ett tag – exempelvis i Storbritannien idag.

Meteorologen om riskerna med hettan: "Påfrestande"

Enligt Sandra Fyrstedt finns det risker med den höga temperaturen som väntas i Sverige, även om konsekvenserna inte lär bli lika förödande som i exempelvis Storbritannien.

– Vi har gått ut med ett meddelande för höga temperaturer i delar av östra Götaland och södra Svealand, men det kommer bli varmt på många håll. Värmen håller i sig i flera dagar och ju längre det går desto mer påfrestande blir det. Det kommer vara viktigt att dricka ordentligt med vatten och försöka hitta den svalka som går att få, råder Fyrstedt.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Risken för skogsbränder ökar också alltjämt när värmen torkar ut naturen mer och mer.

– Det är väldigt torrt i skog och mark och det finns brandrisker utfärdade för östra Götaland och södra Svealand, berättar Fyrstedt.

Hit når inte hettan

Högtrycket verkar emellertid inte komma att påverka hela landet. I Sveriges norraste delar förväntas inte samma värmebölja.

– Under de kommande dagarna sprider sig värmen även norrut, där det successivt blir varmare, men den når inte riktigt norraste Norrland, menar Sandra Fyrstedt.