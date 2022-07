Efter hettan – risk för skyfall och översvämning

Varningen gäller för stora delar av Värmlands län, nordvästra Västra Götalands län, Norra Götaland samt Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Den gula varningen betyder att det kan komma stora mängder regn på kort tid.

— Regnet har rört sig in över nordvästra Värmland under natten. Lokalt blir det åska och kraftigt regn. Senare i eftermiddag och kväll väntas regnovädret med åskskurar dra in över norra Götaland och Sörmland, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI.

Konsekvenserna kan bli stora beroende på var regnet träffar.

— Landar det över en stad kan det bli översvämningar. Men just nu är det svårt att säga exakt var de största regnmängderna kommer att falla, säger Sandra Fyrstedt.

Vid niotiden på fredagsmorgonen inga larm om översvämningar inkommit till räddningstjänsten i Värmland.

— Än så länge har vi inga rapporter om incidenter, säger Magnus Lundqvist, vid räddningstjänsten i Värmland.

Räddningstjänsten i Östra Götaland är förberedda på att det kan komma kraftiga regn som leder till översvämningar senare under dagen.

— Vi är mer på tårna vad gäller den typen av larm. Vi har förberett våra styrkor genom att be dem kolla att de har rätt utrustning i bilarna, säger Pia-Maria Nautras vid räddningstjänsten Östra Götaland.