För att undvika att ungdomar kastar ägg som bus under Halloween, har Ica i Hindås förbjudit kunder under 18 år att handla ägg under årets högtid.

Detta på begäran av butikernas kunder sedan äggkastning blivit vanligt bland ungdomar i byn för ungefär två år sedan.

– Vi gör det i förebyggande syfte, för att försöka minimera skadegörelse under Halloween, säger butikschefen Johanna Karlsson till Härryda-Posten.

Från och med tisdag är det fritt fram för alla att handla ägg igen.

