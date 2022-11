Värmerekord: 16,7 grader i Småland

Under lördagen slogs dubbla rekord med en topp i form av 16,7 plusgrader i Gladhammar i östra Småland.Det är den varmaste temperaturen som har uppmätts så här sent in på året i landet, uppger SMHI.I södra Sverige kanske sommaren till slut får göra halt i sin rekordmarsch.

Temperaturrekordet slogs en första gång redan under natten, då det uppmättes 16,1 grader i Hudiksvall i Hälsingland. Senare under dygnet fick Hudiksvallsnoteringen stryka på foten för Gladhammars 16,7 grader. Bakgrunden är ett lågtryck, som har fört med sig mild luft med höga temperaturer främst på östkusten. — Det hänger samman med att mycket mild luft har letat sig in från kontinenten. Det har gett upphov till temperaturen vi ser. Det är mycket milt för årstiden, säger SMHI-meteorologen Linus Karlsson till TT. Rekordlång sommar En fullständig bild över vädret får SMHI först senare på kvällen, då man hämtar in data från alla landets väderstationer. Det är inte de enda rekorden som har slagits. På flera orter, bland annat i Göteborg och Halmstad, har det nu – lördagen inräknat – varit meteorologisk sommar i 208 dagar. — Det innebär att det är en rekordlångt meteorologisk sommar, säger Linus Karlsson. Den indiansommar som just nu visar sig runt om i landet är dock tillfällig. Värmetoppen ser ut att vara nådd, enligt SMHI. Kulmen nådd — Kulmen med den absolut varmaste luften har vi sett under natten mot lördag och under dagen. Dagarna framåt börjar temperaturen sjunka gradvis, säger Karlsson. Nästa vecka verkar det vända rejält. Temperaturen ska sjunka i hela landet och så långt söderut som i Dalarna förväntas det bli minusgrader på dagtid, i mitten av veckan. SMHI skriver på sin hemsida att det "inte är omöjligt" att de första snöflingorna kan observeras i Götaland och Svealand i veckoslutet.