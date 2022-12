Nyheter24 har tidigare skrivit om en vana vissa restauranggäster har när de är ute och äter som inte är alltför populär – nämligen att betala och sedan sitta kvar vid bordet.

Enligt den oskrivna reglen är det okej at sitta kvar några minuter, men sedan är det dags att resa sig.

– Det är inte okej att sitta kvar. Du stör inte bara mig i mitt arbete när jag ska duka om, utan det är också vansinnigt oförskämt mot folk som väntar på bord, skriver en servitör på Reddit.

Här kan du läsa om konstiga frågor gäster ställer när de är ute och äter på restaurang.

Servitören: "De säger att de är redo..."

När det kommer till att beställa mat är alla olika. Vissa kollar upp menyn innan de kommer till restaurangen, andra bestämmer sig direkt och en tredje vill fundera länge.

När det sedan är det dags att beställa är det en sak som är riktigt irriterande, enligt en servitör som matsajten Eat This Not That pratat med – nämligen de som ropar och säger att de är redo att beställa, men inte alls är klara.

Istället börjar personerna diskutera allt möjligt om maten, utan att ha bestämt sig alls.

– De säger att de är redo men egentligen har de just börjat läsa menyn, säger hen till sajten.