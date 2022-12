De fick mest genomslag på Instagram

Fakta: Instagramposter med flest reaktioner Medieakademien har sammanställt de inlägg på Instagram som väckt flest reaktioner (gillamarkeringar och kommentarer). I sammanställningen ingår inlägg som är skrivna av svenskar på svenska med minst tre ord i bildtexten. 1) @AxelSchylstrom – 1 267 738 reaktioner 2) @edvinrydings – 526 750 reaktioner 3) @edvinrydings – 473 596 reaktioner 4) @swewmt – 229 290 reaktioner 5) @therese – 194 229 reaktioner 6) @sverigesroligastebarn – 179 934 reaktioner 7) @patrickekwall – 178 836 reaktioner 8) @natthiko – 162 176 reaktioner 9) @gretathunberg – 142 966 reaktioner 10) @kungahuset – 134 984 reaktioner Källa: Medieakademien

Flest reaktioner har dock en bild på artisten Axel Schylström med sin då relativt nyfödda dotter fått – över 1,2 miljoner gillamarkeringar, något som är ganska ovanligt enligt Medieakademien som gjort sammanställningen.

"För några år sedan kunde det hända ofta att Instagrams algoritmer och "utforska"-funktion kunde göra enskilda bilder virala av oklara skäl, men sedan några år har det inte hänt. Tills nu. Nu är det vanligt att videor får stor global spridning, men inte lika vanligt att enskilda bilder får det, vilket blir tydligt om man jämför med övriga bilder i topplistan", säger Emanuel Karlsten, ordförande i akademien, i ett pressmeddelande.

På topplistan finns även en bild från de svenska fotbollsdamerna där de inför en match mot Frankrike visade sitt stöd för flickors och kvinnors rättigheter i Iran med anledning av protesterna i landet. På lagbilden inför matchen höll de svenska spelarna upp en tröja med texten "We are playing for our girls in Iran" (Vi spelar för våra tjejer i Iran).

Även en bild som Greta Thunberg lade ut på valdagen i september fick många reaktioner. Det fick även inlägget från Björn Natthiko Lindeblad, den tidigare buddhistmunken och föreläsaren som i början på 2022 valde att avsluta sitt liv efter att i flera år levt med den obotliga sjukdomen ALS.

Kungahuset letar sig också in på tio-i-topp efter att kronprinsparet valde att gå ut och dementera rykten på sociala medier om att de var på väg att skilja sig.