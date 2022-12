Fakta: Tips för att stoppa tjuven Ha certifierade lås på dörrar, altandörrar och fönster. Tala om för grannar som är hemma att du ska resa bort så att de kan hålla ett öga på huset eller lägenheten. Städa inte för mycket. Låt det se ut som att du är hemma. Sätt timer på några lampor i huset som tänds när mörkret faller. Lås in värdesaker och id-handlingar i säkerhetsskåp. Sätt lås på brevlådan och skaffa en digital brevlåda. Montera en låskåpa eller säkerhetsbrevlåda på insidan av lägenhetsdörren. Källa: SSF Stöldskyddsföreningen

Flest inbrott i storstäder

Det anmäldes 5 920 inbrott i bostäder och fritidshus i hela landet under december och januari kring förra årsskiftet, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. I genomsnitt innebär det 95 inbrott per dygn. Flest inbrott sker i storstäderna – och risken ökar under jul- och nyårshelgerna.

Ökad risk under jul-och nyårshelgerna

Stöldskyddsföreningen (SSF) varnar för att tjuven tar chansen i samband med att folk reser i väg för att fira helg hos släkt och vänner. Årstidens mörker gör också att det är lättare för tjuven att agera osedd med mindre risk att bli upptäckt.

Uppmaningen: Alla som ska resa bör tänka till

"Jag rekommenderar lampor på timers och att skaffa ett säkerhetsskåp till hemmet för att verkligen minimera risken att bli av med sina värdesaker vid ett eventuellt inbrott, men också för att slippa vara orolig", säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF, i ett pressmeddelande.



Alla som ska resa bort bör därför tänka till, uppmanar SSF.

Några andra tips är att se till att ha certifierade lås på dörrar, altandörrar och fönster samt meddela grannarna, att inte städa undan för mycket och att organisera grannsamverkan.