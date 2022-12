Det var i september 2019 som Brittany och James Campbell, som vid tiden var bosatta i Honolulu på Hawaii med deras två söner, återvände hem efter att ha rest till södra Kalifornien på grund av en familjeangelägenhet.

– Vi körde upp på uppfarten och det första vi märkte, som verkligen var uppseendeväckande, var att James har en väldigt dyr och fin cykel som låg i trädgården. Den brukar vara i garaget, så jag frågade honom: "lånade du ut den till grannen? Varför ligger den framme?", berättar Brittany för Nyheter24.

– Det var verkligen konstigt, men först tänkte vi inte så mycket mer på det, fyller James i, och fortsätter berätta om synen som han möttes av när han öppnade garaget för att ställa tillbaka cykeln:

– Det var som om att en bomb exploderat där inne.

Kaos i familjens garage: "En man som kikade ut"

I garaget hade familjen, sedan de flyttat till Hawaii i slutet av 2018, förvarat kartonger och lådor med ägodelar.

– Allt hade rivits upp ur lådorna, slitits sönder och kastats överallt och det var väldigt tydligt att någonting var fel, berättar James.

– Vi trodde att vi hade haft inbrott.

James gick till ytterdörren och låste upp. Men när han försökte öppna dörren möttes han av ett motstånd.

– Det var bara en liten öppen glipa och där var en man som kikade ut och som sa "det här är inte ert hem".

James Campbell: "Hade mina kläder på sig"

Parets initiala reaktion var förvirring. De hade en lång flygresa bakom sig och var, enligt egen utsaga, "utmattade".

– Jag trodde att något konstigt hänt där man, när vi var borta, trott att vi flyttat ut, förklarar Brittany.

– Det tog en stund innan vi samlat oss och tänkte "vänta lite, det här är vårt hus", säger James.

Med en slägga som låg i garaget lyckades James bryta sig in i huset.

– Jag drog ut killen och han hade då mina kläder på sig, berättar James och beskriver hur paret, i det skedet, var "riktigt obehagade" av situationen.

– Jag skrek på honom att "om du rör dig tolkar jag det som ett hot och då kommer jag att slå dig med den här släggan".

Brittany och James Campbell i en intervju med Nyheter24. Foto: Privat

Samtidigt stod Brittany panikslagen en bit bort.



– Jag flippade ur. Jag skrek efter hjälp från våra grannar. Mina exakta ord var: "Vi känner inte den här mannen. Han var i vårt hem. Snälla, ring polisen".

Men grannarna, som är lika chockade som familjen Campbell, stod i stället handfallna och ingen ringde polisen.

Brittany Campbells vädjan: "Snälla, skicka hjälp"

På grund av oro för vad som kunde ha hänt familjens katt beslutade sig Brittany för att gå in i huset.

– Alla våra ägodelar hade blivit systematiskt organiserade, som om att den här personen skulle ha en loppmarknad, förklarar Brittany och berättar hur hon, efter att ha hittat katten, till slut kunde ringa polisen:

– Allt jag kunde göra var att skrika "det är en man i vårt hus. Vi känner inte honom. Han är en främling. Det är en främling i vårt hus. Snälla, skicka hjälp".

Foto: Stella Pictures

Under tiden höll James kvar mannen i trädgården, samtidigt som han försökte se till att de två sönerna – nio respektive tolv år gamla vid tiden – höll sig i säkerhet i bilen.



– Att ha en främmande man i sitt hus har ju ärrat oss alla, men för ett barn är det en fullständig kränkning av deras integritet och trygghet. Det har varit traumatiskt, säger James, men tillägger också att historien blir än värre.

"Knivar hade lagts ut på nattduksborden"

När polisen väl anlände till huset greps mannen, 23-årige Ezequiel Zayas, under lugna former och familjen tog sig in i huset för att städa upp oredan som han ställt till med. Men på husets andra våning, där samtliga familjemedlemmar har sina sovrum, noterar Brittany någonting som gör upplevelsen än mer obehaglig.

– Vid sängarna hade knivar lagts ut på nattduksborden och på sängarna i sig låg våra datorer. Något sa mig att jag borde öppna en dator, så jag satte på den och ett Word-dokument uppenbarar sig. Jag börjar läsa det och det står bisarra saker.

– Jag inser att det är anteckningar om vår familj.

Ezequiel Zayas filmade sig själv i familjen Campbells hem. Foto: Privat

Brittany, som då "skakar", ropar på sin make och han läser då vad han beskriver som ett manifest med titeln "The Omnivore Trials: A rehabilitation for Ratlike creatures".



– Han har uppenbarligen övervakat vår familj, våra rutiner, hur våra barn lekt i trädgården och vissa väldigt personliga detaljer. Det är särskilt en personlig detalj som han bara kunde ha vetat om han var i vårt hus och lyssnade på våra privata samtal, säger James.

Brittany berättar:

– Pojkarna är James barn från ett tidigare äktenskap och vi försökte få ytterligare ett barn, men vi hade inte ens pratat med våra familjer om det. Och han skrev om hur jag borde fokusera på pojkarna och inte tänka på fler barn.

Ezequiel Zayas planerade att operera på familjen

Vid en närmare läsning av Zayas manifest framgick det att han hade skrämmande planer för familjen Campbell.

– Han pratar om mediciner och vad han kommer att behöva för att göra bisarra kirurgiska transformationer för att, genom operationer, förändra framförallt Brittany och barnen från en art han kallar "omnivores" till en ny art som han kallar "ezequiels", berättar James.

I texten skrev Zayas om familjen i positiva ordalag och beskrev dem som en "nästintill perfekt familj".

– Men han kunde göra oss ännu bättre genom spirituell upplysning via de här operationerna, säger Brittany.

Paret ringde då polisen igen, som återvände till huset. Man upptäckte då också hur Zayas sökt efter pornografi via barnen tv-spelskonsol och information om kirurgiska ingrepp såsom hur man avlägsnar en arm.

Paret hade tidigare "hört ljud" i huset

Hela händelsen fick paret att tänka tillbaka på de föregående månaderna och flera olustiga händelser, såsom en webbkamera på en dator som plötsligt satts igång, fick en ny skrämmande innebörd.

– Vi både hade hört ljud. Jag försökte lugna ner situationen då. Det är ett radhus, med tunna väggar. Så jag försökte förklara det med "det är grannen", berättar James.

– Saker hade hänt som fick mig att tro att jag var på väg att bli galen. Jag lät som en neurotisk hemmafru, säger Brittany.

Den 2 september 2019, drygt tio dagar innan avresan till södra Kalifornien, hade James sett en anteckning i familjens kalender.

– Det stod ungefär: "Välj ett hus. Städa det. Gör som jag. Er rehabilitering börjar i dag". Jag tänkte "okej, det var konstigt, då städar jag väl huset". Jag analyserade det inte riktigt, för jag tänkte att det var en anteckning som Brittany gjort för att jag skulle städa. Men Brittany hade inte skrivit anteckningen.

Familjen är dock övertygade, på grund av detaljerna i manifestet, om att Zayas befunnit sig i deras hem betydligt längre än så – utan att de vetat om det.

Manifestet och vittnesmål från grannar pekar också på att 23-åringen haft sällskap av en kvinna i familjen Campbells hus den 13 september.

Denna misstanke har förstärkts i efterhand när familjen blivit kontaktade av en kvinna som begärt att få prata med sönerna och som uttryckt tankar som liknar de Zayas beskrivit i sitt manifest.

Foto: Privat

Ezequiel Zayas misstänks ha slagit ihjäl medfånge

Zayas, som tidigare anmälts som försvunnen i delstaten Connecticut, spenderade några dagar i polisens häkte efter gripandet, innan han försattes på fri fot i väntan på åtal. Men innan dess hamnade han återigen i klammeri med rättvisan – detta efter ytterligare ett inbrott.

Det slutar dock inte där. Under sin tid som frihetsberövad misstänks Zayas, den 31 augusti 2020, ha misshandlat en medfånge till döds, vilket bland andra CT Post rapporterat om.

Familjen Campbell bor nu i Texas

Hela händelsen lämnade familjen Campbell traumatiserade och de lämnade senare huset och James jobb på Hawaii för att försöka läka.

– På grund av den här incidenten fick jag genomgå mycket terapi och självhjälpsarbete, säger Brittany, som ändå ser ljust på framtiden.

Numera bor de i Texas, där de välkomnat liten dotter till världen efter flera IVF-behandlingar.

– Vi försöker använda den här situationen till någonting positivt. Kanske kan vi använda den för att utvecklas som familj, säger James som just nu skriver en bok om upplevelsen.

– Jag tycker att det känns viktigt för oss att få ut vår historia eftersom jag vet att det här har hänt andra. Han skrev om att han gjort detta mot andra människor. Jag vill att andra ska känna sig bekväma med att träda fram och jag vill att offer ska veta att det finns andra som varit med om samma sak och att de inte är ensamma, säger Brittany.

Hör Brittany och James Campbell om skräckupplevelsen, i en intervju med Nyheter24, i spelaren nedan.