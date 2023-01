Branden släckt i Säfsen – byggnad nedbrunnen

Branden i byggnaden, som innehöll reception, restaurang och spa, upptäcktes under natten till måndagen. På måndagsmorgonen brann det för häftigt för att räddningstjänsten skulle kunna släcka lågorna, och ett beslut fattades om att låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former.

På tisdagsmorgonen var branden så gott som över.

— Det är möjligt att det står några väggar kvar, men vad jag förstår ska det mesta vara nedbrunnet. Det brinner inte i någon större omfattning där nu, säger Johan Andersson, larmbefäl vid räddningstjänsten Dala Mitt, på tisdagsmorgonen.

— Det kan hända att det pyr litegrann här och där men det finns ingen spridningsrisk.

Räddningstjänsten har varit på plats hela tiden för att bevaka byggnaden, men natten har varit lugn. Under förmiddagen kommer insatsen att avslutas och polisen ta över.

Ingen skadades i branden, vars orsak ännu är okänd. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand.