Vädervarningar från SMHI – snöoväder drar in över landet

Fakta: Vädervarningar Gul varning: Vädret kan få konsekvenser för samhället och innebära vissa risker för allmänheten. Störningar i en del samhällsfunktioner väntas. Orange varning: Kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten och allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner väntas. Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten. Omfattande störningar i samhällsfunktioner väntas. Källa: SMHI

Det råder meteorologisk vår i delar av södra Sverige – ändå kan det vara dags att plocka fram kälkarna igen. Ett kraftigt snöfall väntas dra in under tisdagen och onsdagen.

— Många kanske har börjat gå i lite vårtankar, och så kommer det här bakslaget, säger Erik Höjgård-Olsen.

Snöfallet väntas beröra hela Götaland och delar av sydligaste och östra Svealand, inklusive Öland och Gotland. Det drar in över Götaland under natten till tisdagen och rör sig sedan åt nordost under dagen.

Mycket snö och rejält blåsigt

15-25 centimeter snö väntas i norra Götaland och Östra Svealand. I övriga Götaland kan 10-15 centimeter snö falla, lokalt uppemot 20-25 centimeter.

I den sydligare delarna av Svealand ser det ut att bli något mindre snö, 5-10 centimeter, men i Stockholms och Södermanlands län kan det bli 10-20 centimeter. I norra Skåne väntas 10-20 centimeter snö.

I samband med snöfallet så blir det rejält blåsigt med friska till hårda vindbyar i hela området.

— I Skåne, längs Blekinges kust och på Öland så skulle det kunna röra sig om mycket hårda vindbyar. Utmed Skånes sydkust kanske till och med stormstyrka, säger Erik Höjgård-Olsen.

SMHI utfärdar orange varning: "Ha tålamod"

SMHI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall för norra Götaland och östra Svealand samt för norra Skåne.

Det finns risk för mycket begränsad framkomlighet på vägar och trafikstörningar på grund av snömodd, halka och dålig sikt. SMHI varnar också för elavbrott. Det finns också en gul varning utfärdad för resten av Götaland samt delar av sydligaste och östra Svealand.

— Eftersom temperaturen kommer att ligga runt nollan så blir det säkert ganska kompakt, blöt snö som kommer att vara tung att skotta bort och som kan generera djupa spår på vägarna, säger Erik Höjgård-Olsen och tillägger:

— Så det gäller att hålla ett vaksamt öga på trafiken imorgon, och att man försöker ha tålamod och kör försiktigt om man är ute i den.

Snön kan bli kvar ett tag

Natten till onsdagen börjar snöfallet upphöra i väster, och drar sedan successivt bort från resten av området under dagen.

Själva snön ser dock ut att ligga kvar ett tag.

— Jag kan tänka mig att den ligger kvar hela veckan åtminstone. Kall luft sveper ner över landet så vi kommer att ligga på minusgrader över större delen av dygnen den här veckan, säger Erik Höjgård-Olsen.