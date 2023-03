"Gränsbevakarna Sverige" är den populära realityserien, som tidigare gjorts i flera andra länder, och som sänds på Kanal 5 samt discovery+. I serien får vi följa tulltjänstemän, utredare, spanare och hundförare som arbetar för att säkra Sveriges gränser, hamnar och flygplatser.

Mimmi är tullinspektör – syns i "Gränsbevakarna Sverige"

Bland annat får tittarna träffa tullinspektören Mimmi, som i programmet har varit med om en rad märkliga händelser och som har gjort en hel del underliga fynd vid diverse kontroller. Mimmi jobbar mestadels i tullfiltret på Arlanda, och i år är det fem år sedan hon började utbildningen som tullinspektör.

Här kan du se när Mimmi och kollegan Olivia gjorde en vidrig upptäckt i en resväska på Arlanda.

Mimmi har gjort ett flertal annorlunda upptäckter i resväskor. Foto: Gränsbevakarna Sverige/Kanal 5/discovery+

Tullinspektören avslöjar – det här ska du ALDRIG göra om du blir stoppad

I Mimmis yrke som tullinspektör har hon stött på allt från äckliga fynd i kvarglömda resväskor till ilskna resenärer som är allt annat än nöjda över att bli intagen på kontroll.

För Nyheter24 berättar hon vad som är det sämsta, du som resenär, kan göra om du blir stoppad för kontroll av tullen.

– Bli inte arg, var inte onödigt otrevlig. Vi gör vårt jobb och du kan bli kontrollerad fastän du inte har gjort något fel, förklarar Mimmi.

Mimmi jobbar som tullinspektör. Foto: Gränsbevakarna Sverige/Kanal 5/discovery+

"Har du något att dölja?"

Mimmi menar att det alltså inte hjälper att bli arg eller upprörd vid en kontroll.

– En smugglare kan se ut hur som helst, och bara för att du kommer in på kontroll betyder det inte att vi misstänker att du smugglar just narkotika. Det finns ju hur mycket saker som helst som du inte får ta med dig in i Sverige. Ju mer arga de blir, då kan man också tänka sig, har du något att dölja? Då kan kontrollen ta mycket längre tid än vad den nödvändigtvis hade behövt göra, berättar Mimmi och tillägger:

– Så du ska inte bli rädd bara för att du är uttagen på kontroll. Du får se det som när polisen gör sina fordonsstopp för att kolla om du har rätt körkort och sådant, det är alltså standard.