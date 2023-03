Tågluffarexperter guidar till Europas pärlor

Fakta: Praktisk checklista Ladda hem appar för resor och boende. Mobil-passet för Interrail finns i appen Interrail rail planner. I appen finns även en offline-tidtabell för tågresor. Via Deutsche Bahns reseapp kan du boka tågresor inte bara i Tyskland utan även i andra länder. Tänk på att EU:s dataroamingregler inte gäller utanför unionen, i exempelvis Schweiz. Ladda ner offlinekartor före avresa. Se till att du har en hemförsäkring. Beställ ett europeiskt sjukvårdskort. Se över vilken avgift ditt kontokort har för uttag av kontanter. Källa: Dan Olofsson, SJ:s tågluffarexpert, Per J Andersson, redaktör på Vagabond och författare.

Res med vidunderlig utsikt över Alperna i Schweiz, ta ett modernt nattåg i Rumänien eller ät gott i en restaurangvagn med vita dukar i Österrike.

Tågluffandet har – sedan Interrailkortet föddes 1972 – gått från att vara en renodlad ungdomsrörelse till att inkludera både mormor och familjens 7-åring.

Under 2022 reste mer än 40 000 personer med Interrailkort från Sverige, enligt siffror från företaget Eurail. I hela Europa reste drygt 600 000 personer med Interrail förra året.

För den som vill uppleva Europa via räls i sommar kan det vara läge att börja planera nu under våren.

Ett första steg är att fundera över när man vill åka. Högsäsong är juli och stora delar av augusti. Då är fler människor i rörelse och en del tåg kan bli fullbokade.

— Kan man resa på försommaren eller i september så är det lättare om man vill ta sig till de klassiska resmålen, säger Dan Olofsson, SJ:s tågluffarexpert.

Det kan vara bra att boka tågluffens nattåg i förväg, tipsar författaren och journalisten Per J Andersson.

Våga blicka mot öster

En del som ska tågluffa tänker kanske att de vill ta sig till samma platser som de brukar resa till på solsemester. Dan Olofsson tipsar om att i stället våga blicka mot östra Europa, och länder som Polen, Slovakien och Rumänien.

— Man kanske inte ska åka till Portugal på sin första tågluff. Det är väldigt långt dit eller till södra Italien eller till Grekland. Jag skulle hellre rekommendera att man hittar en tågluff som inte är lika långt bort, säger han.

Nästa steg är att börja fundera om man behöver ett Interrailkort. En del Interrailkort ger obegränsat med resor under en, två eller tre månader. Andra – något billigare varianter – ger ett visst antal resdagar under en vald tidsperiod. Få övernattningar på varje ort kräver fler resdagar, vilket gör att man behöver ett dyrare Interrailkort.

Det är dock inte alltid man tjänar på att köpa ett Interrailkort.

— Ju längre österut man kommer, desto billigare är tågresorna. Ska man resa runt mycket i östra Europa – i länder som Bulgarien, Rumänien och Polen – kan det vara billigare att bara köpa en vanlig biljett, säger Dan Olofsson.

Per J Andersson, redaktör på resetidningen Vagabond och expert på tågluffande.

Olika varianter av Interrailkort

Ett effektivt sätt att starta tågluffen är att ta ett nattåg till Hamburg eller Berlin. Dessa är bra att boka i förväg, tipsar Per J Andersson, författare, redaktör på Vagabond och själv en hängiven tågresenär.

— Jag gissar att de kommer att vara ganska fullbokade i juli och augusti, säger han.

Många tåg kan man hoppa på utan annan biljett om man har ett Interrailkort. Men vissa tåg – ofta snabbtåg och nattåg – kräver att man bokar sitt- eller sovplatsbiljett till en extra avgift. Platsreservation kan kosta runt fyra euro på vissa tåg, men vara dyrare på nattåg och framförallt franska och spanska snabbtåg.

— Det kan kosta 350-400 kronor per person om man har Interrailkort och åker liggvagn med nattåg. Det kan bli 1 500-1 600 kronor om man åker en hel familj. Men man sparar samtidigt in en hotellnatt. Så får man se det, säger Per J Andersson.

Andra sträckor som kan bli fullbokade är exempelvis det populära nattåget Hamburg-Wien, och nattåg från Wien till platser i Italien som Venedig, Rom och La Spezia, säger Per J Andersson.

Interrailkortet föddes 1972 och riktade sig bara till unga under 21 år. I dag kan alla tågluffa, och interrailkortet gäller i 33 länder. På bilden syns två unga tågluffare i Oslo 1981.

Charm i att vara spontan

En del vill boka boenden och tåg i förväg. Andra föredrar att vara mer spontana. Per J Andersson och Dan Olofsson flaggar för att mycket går att lösa längs vägen.

Per J Andersson tågluffade 2018 med sina barn, då 11 och 16 år gamla. De bokade inte några tågresor i förväg, och det gick bra, berättar han. Ibland var ett tåg fullbokat, men då tog de bara ett annat.

— Lite med charmen är att man kan ligga på kvällen i hotellrummet med sin familj och säga: Vart ska vi åka i morgon? Ett barn säger Venedig, det andra barnet säger Paris. Till slut kommer man fram till att vi tar Venedig. Det är en lyx att kunna vara så spontan, säger Per J Andersson.

Med mobilen i fickan går det numera även att hitta boende med kort varsel. Om man bokar i förväg kan man titta efter avbokningsbara alternativ för att kunna vara mer flexibel.

Dan Olofsson, SJ:s tågluffarexpert.

"Behöver inte vara bergsnörd"

En del resenärer drömmer om klassiska restaurangvagnar, med riktiga kypare och vita dukar.

— Jag älskar dem! De finns främst österut, men även i stora delar av Tyskland med bordsservering, riktigt porslin och helt okej mat. Schweiz och Österrike är duktiga på det, säger Dan Olofsson.

Några tips på tänkbara resor under sommarens tågluff skulle kunna vara en tur till Tatrabergen i Slovakien, en tågluff i Baltikum, att resa mellan sjöar och skogar i Finland, luffa i nordligaste Skottland eller uppleva naturen genom tågfönstret i Norge, tipsar Dan Olofsson.

Ett av de mest populära resmålen med tåg i Europa är olika sträckor i Alperna.

— Man behöver inte vara bergsnörd för att gilla det. Det är en sån vidunderlig utsikt i Schweiz och Österrike, säger Dan Olofsson.

Per J Andersson tipsar om några bra tågluffarländer för nybörjare:

— Tyskland, Schweiz, Österrike och Italien är lätta tågländer tycker jag. Där går det ganska många tåg där du inte behöver ha någon sittplatsreservation. På de tyska, schweiziska och österrikiska tågen behöver du inte ens ha en reservation på snabbtågen. Du kan vara spontan överallt i de länderna, säger Per J Andersson.