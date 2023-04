Personalbrist ger längre inlåsning för intagna

Sedan den 27 mars låser man på Hällby in fångarna två timmar mer per dygn och sparar på så sätt in tio tjänster.

Även Salbergaanstalten har utökat tiden som de intagna är inlåsta och Skänningeanstalten överväger att göra det.

Peter Kjellin som är anstaltschef på Hällby säger till Ekot att den utökade inlåsningen också gör det mer attraktivt att jobba som kriminalvårdare på anstalten.

— Vi har ganska hög andel unga människor som jobbar här, som är föräldrar och det är kanske enklare att börja klockan åtta på morgonen i stället för att börja sju när man ska lämna barn på förskola, säger han.

Efter ett beslut av Kriminalvårdens generaldirektör i januari kan alla anstalter nu välja att frångå de tidigare riktlinjerna om max tolv timmars inlåsning i sträck.