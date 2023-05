LKAB lägger ut länsar efter gammal oljeläcka

— Vi ser minst sagt allvarligt på hela läckaget. Men vi har inte sett spår av det utanför industriområdet, och vår högsta prioritet är att hålla det innanför där vi kan sanera, säger presschef Anders Lindberg.

Det var under hösten 2021 som gruvbolaget upptäckte att 1,6 miljoner liter eldningsolja försvunnit från en cistern inne på gruvområdet. Ett trasigt rör i en kulvert under jord bekräftade att det rörde sig om en läcka. Att läckan var så liten och oljan sipprat ut under lång tid gjorde den svår att upptäcka.

Lättflytande olja

Sedan dess har LKAB arbetat med att sanera och hindra oljan från att sprida sig.

— Problemet är att det är lättflytande eldningsolja, det gör att den har spridits i marken inne på industriområdet. Det vi gjort är att försöka förhindra att den ska sprida sig, vi har försökt sanera genom att pumpa upp det grundvatten som finns på industriområdet och vi har lagt barriärer, säger Lindberg.

LKAB tar prover dagligen på ett 30-tal punkter innanför och utanför gruvområdet. Dessa har vid några tillfällen gett träffar utanför området, men så låga halter att det inte går att säga vad det är.

Bolaget har nu intensifierat arbetet för att hindra olja från att sprida sig utanför industriområdet, vilket P4 Norrbotten rapporterat om.

Lagt ut länsar

— Vi har lagt ut barriärer och länsar även utanför. Om snösmältningen gör att vi ser spridning kan vi stoppa den, säger Anders Lindberg.

Totalt har länsar lagts ut på sju ställen, både sådana som fungerar som rena barriärer och sådana som suger upp eventuell olja.

Efter att läckan upptäcktes har LKAB gått igenom samtliga cisterner och rör, samtidigt som hanteringen och rapporteringen av oljemängder ändrats. Det kan ta mellan fem och tio år innan all läckt olja är borta.