Nyheter24 får nytt utseende – lanserar ny design

Med runt 1 000 publiceringar i veckan är Nyheter24 en nyhetssajt med stor bredd. Under våren har vi arbetat med att ta fram en design som tydligare visar upp den.

Resultatet av det är vår nya sajt, som lockar till läsning med sin lättillgängliga layout och färgkoordinerade undersidor. Aldrig har det varit lättare att hitta det senaste om Apples svindyra produktsläpp, mordet på Tove i Vetlanda, Bianca Ingrossos senaste kärlekshint eller något av alla andra ämnen vi bevakar.

– I arbetet med den nya designen så ville vi skapa en modern nyhetssajt som visar vår breda nyhetsbevakning. I ett nära samarbete med redaktionen och tekniken så har vår designbyrå Jungle verkligen lyckats med det, säger Nyheter24:s chefredaktör Henrik Eriksson.

Patrik Kvant, vd på Jungle, instämmer:

– Vi har satsat hårt på att skapa en design som inte bara är visuellt tilltalande, utan också optimerad för att förbättra användarupplevelsen och främja affärsresultat. Vi är övertygade om att den nya designen kommer att ge positiva resultat och ge ett mervärde för både läsarna och Nyheter24 som företag, säger han och fortsätter:

– Vi ser fram emot att se hur den tas emot och fortsätta att samarbeta med Nyheter24 för att fortsätta förbättra och utveckla användarupplevelsen.

Nyheter24 lanserar ny premiumsektion

I dag lanserar även Nyheter24 sin nya premiumsektion, och slopar därmed engångsbetalningar mot den mer traditionella månadsprenumerationen.

– I och med den nya designen så lanserar vi också vår nya premiumsektion där alla nya får ta del av gratismånad med fördjupande nyheter, reportage och guider, säger Henrik Eriksson.



Sveriges tredje största nyhetssajt online

När Reuters släppte sin "Digital news report" i juli 2022, där de tillsammans med Oxfords universitet granskat 37 länders mediavanor, stod det klart att Nyheter24 var Sveriges fjärde största skrivna, nationella, nyhetssajt online.

Sedan dess har Nyheter24 jagat ikapp förra årets tredjeplatstagare Dagens Nyheter och snittat 2 miljoner unika besökare i veckan under första kvartalet 2023. Under våren har vi även slagit all time high med 2,4 miljoner unika besökare på en vecka.