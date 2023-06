Försvarsmakten råkade gilla lättklädd bild på Megan Fox

Sexikonen, modellen och skådespelerskan Megan Fox har fått en hel värld på fall och år efter år toppar hon listor i magasin världen över där de korar världens vackraste människor.

De senaste åren har hon blivit väldigt omskriven på grund av sin "av och på"-relation med rapparen Machine Gun Kelly.

Paret träffades när de spelade in filmen "Midnight in the Switchgrass" under våren 2020. I maj samma år tog det officiellt slut mellan Megan Fox och exmaken Brian Austin Green, och bara några veckor senare fångades det nya kärleksparet på bild tillsammans.



Megan Fox tillsammans med Machine Gun Kelly. Bildkälla: Evan Agostini

Under Billboard Music Awards 2021 bar Megan en ljusblå byxdress som hon valde att klippa sönder. Anledningen var att det vankades en intim stund.



"Var den här blåa outfiten dyr, för vi klippte nyss ett hål i skrevet så vi kunde ha sex", skrev Megan Fox i smset till sin stylist.

"Jag hatar dig", svarade stylisten, följt av:

"Jag fixar det"

Försvarsmakten gillar bild på Megan Fox

På Instagram följs Megan Fox av cirka 21 miljoner människor. Under nationaldagen valde hon att lägga upp en oblyg bild i sitt flöde, och där dök det upp en lajk från inget mindre än "Försvarsmaktens" Instagramkonto.

Lajken togs snabbt bort efter att reaktionerna börjat välla in.

Wopsidaisy!