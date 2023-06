Lästips för sommarlovslediga

Marcus Barbosa Ferreiras tips:

Skrattar sist av Emi Guner. Den handlar om Paola Persson Peroni, som helst vill äta godis och läsa dödsannonser i fred. Den har tillspetsad humor och fantastisk vardagsdramatik. Den funkar jättebra som högläsningsbok och passar barn från 8–9 år.

Nattkorpen av Johan Rundberg, första boken i en jättefin serie som är spännande och mysteriebaserad. Passar barn från 11 år och uppåt.

Jonna Bruces tips:

Ett rum till Lisen av Elin Johansson och Ellen Svedjeland. En jättefin kapitelbok om vänskap och kärlek mellan två tjejer i lågstadieåldern. Passar för både högläsning och egen läsning.

Astera och basketskorna av Kaly Halkawt. Om en tjej som kommit till Sverige för ett år sedan och går på lågstadiet. Den handlar om utmaningar som kan uppstå när olika kulturer möts och hur det är att ha sin pappa kvar i hemlandet. Huvudkaraktären är inte snäll och följsam hela tiden, utan hon är arg och kan säga ifrån.

Heléne A Törnfeldts tips:

För barn i nioårsåldern skulle jag föreslå Youtubegruppen I just want to be cools andra bok om Skurkskolan: Förrädaren. Den är rolig. Den handlar om en tjej som ska gå i en superhjälteskola, men allt hon gör förstör för andra så hon hamnar på skurkskolan i stället.

De flesta lite äldre barn gillar böcker på engelska. För dem finns A good girl’s guide to murder, skriven av Holly Jackson. Den handlar om ett sedan länge uppklarat mord, men en elev som i ett skolarbete börjar nysta i fallet upptäcker andra saker än vad polisen gjorde. Elever i årskurs 5–8 tycker att den är jättebra.

Jens Mattssons tips:

Tusen stjärnors ö av Emma Karinsdotter. Det är en modern Mio min Mio, och är så spännande, så bra och emellanåt så sorglig att den förtjänar epitetet modern klassiker.

Novellsamlingen Ovetenskapliga studier av Emma Karinsdotter. Den är väldigt, väldigt rolig.