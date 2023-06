Chockbesiktningen – hyresgästen hade dolt skador: "Sprutade vatten"

Det var under besiktningen av en hyresetta på Kirseberg i Malmö som det konstaterades att lägenheten behövde en rejäl makeover. Hyresvärdens personal beskrev besöket "som att kliva in i en bastu" när de gick in i bostaden. Tack vare ett tips från polisen om att det sprutade vatten i badrummet insåg hyresvärden allvaret i skadorna.

Hyresgästen sade ingenting om skadorna

Besiktningen visade att vattenförbrukningen i lägenheten var ovanligt hög, likaså luftfuktigheten. Då hittade man även flagnande takfärg, tapeter som lossnat, nikotinskador och en rejäl mögelpåväxt. Hyresgästen hade aldrig berättat om dessa problem för hyresvärden, skriver Hem och hyra.

Det är också oklart hur länge personen har bott med möglet och vattenskadorna, men hyresvärden ansåg att läget var så pass illa att bostaden behövde totalrenoveras.

Får inte flytta tillbaka efter renoveringen

Hyresgästen har bott i sin etta i nästan 30 år och tvingas nu flytta på grund av omständigheterna. Och vad gäller dennes framtida boendesituation så är hen i alla fall inte välkommen tillbaka till lägenheten efter att den är färdigrenoverad, enligt hyresvärden.