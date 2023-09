Icas skämt om Systembolaget skapar starka reaktioner hos kunderna: "Gråter..."

Det var för bara några veckor sedan som Systembolaget gick ut med att de efter 56 år kommer att sluta med sina platspåsar.

Detta för att de vill minska sitt miljö- och klimatavtryck.

I ett Facebookinlägg skrev Systembolaget att deras relation med plastpåsen blev "ohållbar". Under 2022 producerade Systembolaget plastpåsar vars sammanlagda koldioxidutsläpp motsvarade 112 varv runt jorden med flygplan. Företaget har haft sina plastpåsar sedan 1967, men nu är det alltså slut med det.

Nu uppmanas kunder istället handla med en egen medhavd påse.

Och reaktionerna som trillat in under de senaste dagarna, ja det är sannerligen en kompott av spridda skurar. Många anser att det hela är "onödigt" och "PK-hyckleri" medan andra anser att det hela är ett nödvändigt strå att dra till klimatstacken.

Systembolaget: "Nu hjälps vi år att rädda planeten". Folket: "Nej tack". Bildkälla: Facebook

Ica skämtar om att Systembolaget stoppar sin plastpåse

Efter att nyheten kommit ut valde Ica att lägga ut ett välriktat skämt om det hela. Detta via en Instagramvideo.

I videon ser man två matlådor stå och titta på en plastpåse från Systembolaget som blåser iväg. Detta då många använt Systembolagets påsar till att bära sin matlåda i.

Till videon stod texten: "If you love someone, set them free. Tack för allt bästa matlådepåsen".

Och Systembolaget – ja de levererade ett svar i samma kaliber då de dammade av ett citat från filmen "American beauty" från en scen där det är just en plastpåse som flyger iväg.

Systembolaget och Ica skojade till det. Bildkälla: icasverige/Instagram

”Hard to stay mad when there’s so much beauty in the world”.



I kommentarsfältet haglar nu kommentarer in från kunder som hyllar både Systembolaget och Ica.

Kul!