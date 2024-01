Varning för väderkaos: 25 minusgrader och flera decimeter snö

De gula varningarna gäller bland annat norra Småland, Östergötland och delar av Götaland. Främst i norra Götaland väntas mycket snö samtidigt som det blåser kraftigt på vissa håll.

— Framför allt under morgonen kan det vara besvärligt på vägarna. Vinden och den lätta snön gör att det kan driva igen snabbt vilket kan påverka sikten, säger Mattias Lind, meteorolog på SMHI.

Snöfall kan skapa problem i trafiken

Bussar och färjor ställs in

I Västsverige har väderläget påverkat kollektivtrafiken då Västtrafik har meddelat att et 40-tal busslinjer dras in under dagen, enligt SVT Nyheter Väst.

Även i Örebro ställer länstrafiken in alla sina stadsbussar tills vidare, rapporterar P4 Örebro.

Under måndagen väntas snöfallet dra bort österut, men på Gotland väntas det fortsätta snöa under eftermiddag och kväll samtidigt som det kan bli ordentligt blåsigt.

— Det ser ut att kunna bli rejält besvärligt. I alla fall för de norra delarna av Gotland är det en väldigt stark gul varning, säger Mattias Lind.

Mest snö ser det ut att bli i delar av Östergötland och norra Småland där det kan falla upp till ett par decimeter.

SMHI har även utfärdat en gul varning för Östersjön och Destination Gotland har ställt in all färjetrafik mellan fastlandet och ön, utom en tidig morgonavgång.

Minus 25 grader

Framåt tisdagen väntas kallare vinterväder och blå himmeln i stora delar av landet. Tvåsiffriga minusgrader förutspås ända ner till Skåne.

— Det kan bli en riktigt kall natt på vissa håll då det klarar upp, runt 10 till 15 minusgrader, och i delar av Götaland kan det bli under 20 minus, likadant i östra Svealand. Längre norrut kan det bli ännu kallare, mellan 15 och 25 minusgrader på en del platser, vilket det är redan nu men det kan bli ännu kallare, säger Mattias Lind.

I mellersta Norrland, Norrbotten och Lappland väntas däremot moln och tidvis snöfall under morgondagen. Under tisdagseftermiddagen väntas dock mulet väder dra in över landets södra halva, och även mer snö kan falla.

