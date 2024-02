Svensk forskningsubåt försvunnen under Domedagsglaciären

Farkosten ägs av Göteborgs universitet och är en av tre av sitt slag i världen, som används för forskning och kunskap om glaciärer. Undervattensfarkosten har använts flertalet gånger i Antarktis, främst vid Thwaites glaciär eller Domedagsglaciären som den också kallas.

Ran är sju meter lång och har kapacitet att utföra långa uppdrag under is. När Ran dykt under 200-500 meter tjock is har farkosten ingen kontakt med forskningsfartyget som samlar in datan.

"De data vi får från Ran är världsunika, och av stort värde för internationell forskning", säger Anna Wåhlin, projektledare och professor vid Göteborgs universitet.

Undervattensfarkosten Ran försvunnen

Under helgens sista dyk gick någonting fel i expeditionen – farkosten dök inte upp vid den programmerade mötesplatsen. Efter en större sökinsats utan resultat letar forskningsteamet nu en ersättare.

Ran har varit i bruk i fem år och inköpet finansierades 2015 med 38 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.