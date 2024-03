Här blir det omkörningsförbud i påsk – för att minska antalet olyckor

Under påsken är det många som ger sig ut på vägarna. Trafiken brukar bli tät under denna högtid och olyckorna i trafiken ökar markant.

I genomsnitt dör 5,4 personer i trafiken under påskhelgen, vilket motsvarar ett snitt på 1,1 personer om dagen. Snittet per dag under resten av mars och april ligger på 0,8 personer om dagen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om vilka vägar det sker mest olyckor på under påskhelgen. Däribland finns E18 mellan Stockholm och Enköping, E6 mellan Malmö och Helsingborg samt E20 mellan Malmö och Stockholm.

Olyckorna minskar om alla kör i samma körfält

På grund av den ökade risken för olyckor under den kommande helgen har polisen och Trafikverket beslutat sig för att införa omkörningsförbud på en stor trafikerad väg i påsk.

– Risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält, säger Ingvar Schön, trafikpolis på Trafiksektionen, polisregion Mitt till Expressen.

Här införs omkörningsförbudet

På E4 mellan Gävle och Tönnebro kommer det från och med onsdag 27 mars att införas omkörningsförbud. Det innebär bland annat att trafiken kommer att gå lite långsammare. Därför är det bra att vara ute i god tid, så man slipper stressa.

– Risken för olyckor ökar när många ger sig ut på vägarna samtidigt. Jag vill därför uppmana alla att ta det lugnt på vägarna, håll hastighetsbegränsningarna och avståndet till framförvarande fordon, säger Schön till Expressen och tillägger:

– Extra viktigt är det också att ha ögonen på vägen och inte använda mobilen vid bilkörning. Alla har vi ett gemensamt ansvar för säkerheten i trafiken.

Då gäller omkörningsförbudet på E4

Omkörningsförbudet på E4 Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

Norrgående trafik, onsdag 27 mars, klockan 13–22.

Norrgående trafik, skärtorsdag 28 mars, klockan 13–22.

Södergående trafik, påskdagen 31 mars, klockan 13–22.

Södergående trafik, annandag påsk 1 april, klockan 13–22.

