Fler dör i trafiken under påsken: Här är farligaste vägarna

Det är försäkringsbolaget Dina Försäkringar som har sammanställt vilka de mest olycksdrabbade vägarna har varit under de senaste fem åren.

I genomsnitt omkommer 5,4 personer i trafiken under påskhelgen, vilket motsvarar ett snitt på 1,1 om dagen. Snittet per dag under resten av mars och april ligger på 0,8 omkomna.

De dagar som trafiken är som tätast under påsken är skärtorsdagen och annandag påsk.

Motorvägar värst, men ändå att föredra

De vägar som tenderar att stå för i särklass flest olyckor under påsken är de stora europavägarna E4, E6 och E18, med ungefär en tredjedel av alla olyckor.

Detta är dock inte ett skäl att undvika de stora motorvägarna. Tvärtom menar Victor Öberg, expert på fordonsförsäkringar hos Dina Försäkringar, att dessa vägar är att föredra. Detta beror på att de till stor del har mitträcken, vilket leder till en markant minskad risk för dödsolyckor.

Stress är bidragande faktor

Något av det viktigaste inför påskresan är i stället enligt Victor Öberg att planera sin färd och starta i tid för att undvika stress. Är man osäker på om man fortfarande har alkohol i blodet morgonen efter påskfirandet är det också bra att låta bilen stå.

Viktor Öberg tipsar också om vikten av att ta regelbundna pauser, anpassa hastigheten efter förhållandena, ha med sig rätt utrustning och ha koll på väderleksrapporten, för att öka chanserna av en lyckad och säker tur genom påsktrafiken.

30 farligaste vägarna i Sverige under påsk

1. E4 Helsingborg – Sundsvall

2. E18 Stockholm – Enköping

3. E6 Malmö – Helsingborg

4. E20 Malmö – Stockholm

5. E22 Malmö – Lund, Kalmar – Norrköping

6. 55 Norrköping – Uppsala

7. 111 Helsingborg – Mölle

8. E45 Göteborg – Gällivare

9. 76 Gävle – Östhammar

10. 26 Kristinehamn – Mora

11. 51 Norrköping – Örebro

12. E16 Gävle – Torsby

13. 275/Bergslagsvägen

14. 61 Karlstad – norska gränsen

15. 816/Ekerövägen

16. 321 förbi Östersund

17. E14 Sundsvall – Åre

18. 27 Karlskrona – Göteborg

19. 30 Jönköping- Växjö

20. 40 Västervik – Göteborg

21. 50 Ludvika – Borlänge

22. 28 Karlskrona – Vetlanda

23. 56 Norrköping – Gävle

24. 73/Nynäsvägen

25. 70 Enköping – Idre

26. 66 Vansbro – Sälen

27. 650 förbi Stenungsund

28. 226/Huddingevägen

29. 62/Klarälvsvägen

30. 222/Stavsnäsvägen

