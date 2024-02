Sveriges bästa café får leva vidare – trots allt: "Jättekul"

Nyheter24 har tidigare skrivit om Annas Hembageri i Mariefred. Bageriet blev 2016-2017 utsett till “Sveriges bästa café” av White Guide Café, enligt deras hemsida.

Sveriges bästa café gick i konkurs

Caféet var känt för sina saftiga bullar och goda matbröd, bakade med ekologiska ingredienser. Men trots caféets popularitet och de fina utmärkelserna fick bageriet slå igen i slutet på förra året.

Bageriet hade, enligt bolagsöversikten för bageriet, som Nyheter24 tagit del av, gått back med 355 000 kronor och hade inte råd att fortsätta med verksamheten.

Annas Hembageri får leva vidare

I slutet av januari 2024 avslöjade bageriet de fantastiska nyheterna. Caféets utrustning och alla omtyckta recept har blivit uppköpta av Gripsholms Värdshus.

Och den gamla personalen från hembageriet ska få möjlighet att under våren föra över sin kunskap till alla bagare och kockar på Gripsholms Värdshus, så att Sveriges bästa café kan leva vidare.

Caféet flyttar till Gripsholms Värdshus i Mariefred

Så från i vår kommer Annas Hembageris populära surdegsbröd och saftiga bakverk gå att köpa i Mariefred igen. På Annas Hembageris Facebooksida skriver caféet:

“Ibland löser sig saker på ett riktigt bra sätt. Gripsholms Värdshus köper all vår utrustning (och recept!) och blir med bageri. Dessutom får vi möjlighet att under våren föra över all den kunskap vi har tillskansat oss under åren i Mariefred till de duktiga bagarna och kockarna på Gripsholms Värdshus. Jättekul!”.

