Stora störningar hos mobiljätten

— Många av våra kunder kan ha problem med att surfa via mobilnätet just nu. Våra tekniker jobbar för fullt för att ringa in orsak och åtgärda det så snart som möjligt, säger Telias pressansvariga Roija Rafii.

Driftstörningen är spridd över hela landet och började vid tolvtiden på onsdagen. Det finns ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat.

— Alla är inte drabbade, men många, säger Rafii.

Det är inte några problem att ringa eller skicka sms under tiden som driftstörningen pågår, enligt Telia.