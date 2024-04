City Gross nya förändring – så mycket kostar det kunderna

Matjätten City Gross grundades 1993 av Mikael Bergendahl. Samma år öppnades den allra första butiken i skånska Hyllinge. Sedan dess har företaget vuxit och etablerat över 40 butiker runt om i landet.

1993 öppnade Mikael Bergendahl den första City Gross-butiken i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

City Gross öppnade outlet

I den ständiga kampen om marknaden försöker företagen ständigt expandera och hitta nya vägar för att nå till de svenska kunderna.



Ett led i det är att öppna en ny outlet, där allt från kläder och grillar till inredning och leksaker kommer att säljas.

Nu genomför de ytterligare en förändring.

City Gross förändring – säljer cateringmat

För Nyheter24 säger butikkedjans e-handelschef Andreas Malberg att en ny satsning redan är lanserad.



– Det lanserades under förra veckan. Vi jobbar hela tiden för att leverera en smidig lösning för att handla allt från ett och samma ställe.

Nu väljer de att även erbjuda kunderna möjligheten att beställa tårta, chark och annan cateringmat via hemsidan.



Hur gör man då för att beställa catering?

Först och främst behöver du som kund kunna hämta ut varorna själv. Det levereras alltså inte till dörren. På hemsidan väljer du vilken tid och i vilken butik du vill hämta ut varorna. Därefter väljer du om du vill ha buffé, tårtor eller annan mat.

City Gross lanserar catering via onlinehandel. Foto: Pressbild City Gross

Efter att ha testat konceptet med att sälja cateringmat i två butiker har man nu valt att erbjuda möjligheten över hela landet.

– Samtliga City Gross erbjuder samma lösning över hela landet, säger Malberg.

Kostnaden för kalaset varierar mellan vad du är sugen på att beställa. Till exempel kostar en grillbuffé 159 kronor per portion, exotisk buffé 179 kronor per portion, smörgåstårta 229 kronor styck, och ost- och charkbricka 149 kronor per portion.

