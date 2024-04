Bedragare utger sig för att vara din bank – så skyddar du dig

Under 2023 anmäldes 238 372 bedrägerier, vilket var en ökning med hela 22 procent jämfört med 2022. Det motsvarade 42 442 brott, skriver Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Den senaste tidens ökade fall av bedrägeri och bedrägeriförsök har med andra ord skjutit i höjden. Flera företag, banker och myndigheter har under de senaste månaderna varnat kunder och användare för bedragarnas tillvägagångssätt och försök att roffa åt sig dina pengar.

Några i raden av alla varningar är Skatteverket som varnat privatpersoner för bluff-sms, Handelsbanken som uppmanat kunder att "rädda sina pengar" och Ica som varnat kunder för fejkade tävlingar och annonser på sociala medier.

Antalet bedrägerier har ökat rejält. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Cybersäkerhetskonsulten: Där ligger ansvaret

När det kommer till de som antingen har utsatts eller riskerar att utsättas för bedrägeri är det viktigt att företag, banker och myndigheter arbetar för kunder och privatpersoners säkerhet, menar cybersäkerhetskonsulten Linus Kvarnhammar.

– Det finns mycket som företag, banker och myndigheter kan göra. Men jag skulle säga att det inte handlar om en lista av saker alla bör följa utan, mer på en hög nivå, så bör alla organisationer göra en ordentlig hotbildsanalys av sin egen verksamhet och sina kunders konton. Till bankernas försvar så hanterar de ju enorma mängder transaktioner, men vissa banker kan identifiera transaktioner som inte passar in i vanliga mönster och flagga dessa för manuell inspektion, säger han och tillägger:

– Även om jag tycker att banker och företag har ett stort ansvar i detta så är det ändå mycket svårt att skydda sig mot en bedragare som sitter i telefon tillsammans med offret och har tillgång till offrets dator och BankID. Utmaningen för en organisation att skilja på en sådan situation och där offret själv helt legitimt vill överföra pengar är väldigt stor.

Linus Kvarnhammar är cybersäkerhetskonsult. Foto: Pressbild

Bedrägerierna fler borde ha kunskap om

Kvarnhammar menar att det finns två saker som fler borde lära sig och ha kunskap om. Det ena är att aldrig lita på någon som tar kontakt via sms, samtal eller mejl utan istället sköta all kontakt med banker och myndigheter via officiella kontaktvägar.

Om det varit verkligheten så hade ett stort antal av alla bedrägeriärenden försvunnit, menar Kvarnhammar. Det andra är att förstå risken i handel med kryptovalutor, som är vanligt förekommande när det kommer till investeringsbedrägerier.



– Vi har också investeringsbedrägerier, där det fungerar lite annorlunda. Offren ser annonser på sociala medier om hur bra det kan vara med investeringar i kryptovalutor och anmäler sitt intresse. Är det något man borde hamra in hos privatpersoner så är det att investeringar i kryptovalutor är hög-risk-investeringar men om man ändå vill göra detta så går det via svenska banker. Man behöver absolut inte använda sig av utländska okända mäklare, och hittar man dessa via sociala medier så är det troligtvis en stor bluff, säger Kvarnhammar.

