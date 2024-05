Polisen varnar för sms till föräldrar: "Var vaksam"

Antalet bedrägerier i Sverige ökar i rasande fart. Under 2023 anmäldes 238 371 bedrägeribrott, vilket var mer än 42 000 fler anmälningar jämfört med året innan. Vanliga former av kontaktförsök från bedragaren är vanligtvis via bluff-sms, mejl eller samtal.

Att bedrägerier blir vanligare har resulterat i att både företag och myndigheter gått ut med skarpa varningar till kunder och privatpersoner.

Senast i raden är polisens varning om att bedragare utger sig för att vara ditt barn för att lura dig att betala räkningar och föra över pengar.

Har du fått ett sånt här sms? Nu varnar polisen

Bedragare använder både bluff-sms, samtal och mejl för att försöka lura folk på pengar. Bilden är en genrebild. Foto: TT & Caisa Rasmussen / TT

Polisen varnar för ny bedrägerimetod

Nu har ytterligare en form av bedrägeriförsök fått upp polisens ögon. I Enköping har nämligen flera föräldrar fått sms från någon som utger sig för att vara lärare på deras barns skola. I sms:et står det att man samlar in pengar för att åka på klassresa:



”Hej! Jag samlar in pengar till en klassresa. Vill du hjälpa till? Swisha till…”, står det i sms som skickats ut till flera föräldrar.

Nu uttalar sig polisens samordnare på bedrägerisektionen i region Mitt, Linnéa Löfblad, om den nya formen av bedrägeriförsök. I en intervju med Sveriges Radio säger hon att händelsen, förutom att lura människor, även kan skada skolans rykte.

– Det är första gången som vi ser att man utger sig från att komma från en skola och vara personal där. Det är klart att det är allvarligt och kan skada skolans rykte.

Hon passar även på att skicka med en varning till allmänheten.

– Det är ju tyvärr nånting som sker i dag som man måste vara vaksam och uppmärksam på.

