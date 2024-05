Nu kommer regnet – här blir det blötast imorgon

Maj går mot sitt slut och snart är årets första sommarmånad här. Men redan nu råder högsommarvärme på flera håll i landet. Förra veckan uppmättes dessutom årets varmaste dag, då man i Gävle nådde temperaturen 26,5 grader.

SMHI: Värmen är kvar

När många går med en längtan efter sommarens semester, bad och ljumma kvällar så är det hög tid att undra om väderprognosen vänder till det sämre.

I en intervju med Nyheter24 säger SMHI:s meteorolog Emma Härenstam att den varma luftmassan som just nu råder över Sverige kommer vara kvar framöver.

– Vad jag kan se så här långt är värmen kvar och kommer dessutom beröra de nordligaste delarna av landet, där det under de senaste dagarna varit lite svalare.



Foto: Fredrik Sandberg/TT

Här kommer det regna – enligt SMHI:s meteorolog

Men trots höga temperaturer kan det komma ett avbrott i solandet. Härenstam förklarar nämligen att det under en period i veckan kan komma svalare luft, moln och till och med skurar på sina håll.

– Det blir lite svalare när det kommer in moln eller skurar vilket kan ske under kommande vecka. Rent allmänt ser det nu ut som att skurarna kommer söder ifrån, vilket innebär att det kan väntas lite mer regn i södra Sverige, säger hon och tillägger:

– Under torsdagen den 23 maj letar det sig in skurar söderifrån vilket innebär att Skåne och Blekinge kommer få regn innan det letar sig upp över Götaland, Svealand och Norrbotten under fredagen.

I Stockholm kan två till tre millimeter regn vara att vänta.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Årets varmaste dag 2024 väntas uppmätas

Dock är det ett kortvarigt avbrott i sommarvärmen. Under den kommande helgen stiger temperaturen igen. Längs västkusten kan det till och med bli en rekordhög temperatur som uppmäts.

– Det kan bli årets varmaste dag då västkusten kan få uppemot 29 grader. Längs ostkusten kan det bli det lägst temperatur då det blåser in en del vindar från Östersjön. Då rör det sig snarare om 20 grader istället för 28-29 grader, säger Härenstam till Nyheter24.

