Sommaren är äntligen här med allt vad det innebär: ljusare kvällar, högre temperaturer och en frodigare växtlighet.

Det här gör att allt fler människor vistas ute i naturen. Men det finns vissa växter man ska passa sig för att komma i kontakt med – och än mer att plocka.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Hudretande ämnen på vildpalsternackan

En sådan växt är palsternackan, som odlas av många i trädgårdar. Den vilda varianten av palsternacka växer, enligt Fritidsodlingens Riksorganisation, främst i de södra delarna av Sverige och är vanlig i Danmark. Den förekommer emellertid hela vägen upp till Norrland.

Under den vilda palsternackans första år utvecklas roten och under andra året skjuter blomstjälken upp från den tidigare nämnda roten. Och det är just denna stjälk och det bladverk som sedan växer fram som faktiskt är giftiga.

– Hela växten innehåller ämnen som är hudretande, och framförallt om det sedan kommer i kontakt med solljus, förklarar Hilda Phan, apotekare vid Giftinformationscentralen, för Nyheter24.



– Vanliga symtom, som kan dröja några timmar till något dygn, kan vara röd och irriterad hud som sedan kan ge blåsor som kan göra ont.



Foto: Stella Pictures

"Viktigt att tvätta sig med tvål"

Vad ska man göra om man kommit i kontakt med växten?

– Det är viktigt att tvätta sig noggrant med tvål och vatten efter att man hanterat vildpalsternacka, och sedan täcka området från solen någon vecka efteråt, säger Hilda Phan och fortsätter:



– Man kan alltid ringa oss vid akuta förgiftningar, vi gör en bedömning för varje enskilt tillbud. Man kan också vända sig till sjukvården, till exempel 1177 och vårdcentralen, vid symtom.

Så känner du igen vildpalsternacka

Men hur ser då vildpalsternackan ut? Enligt Fritidsodlingens Riksorganisation ingår den i samma familj som exempelvis hundkex och kirskål, som den därför lätt kan förväxlas med.

Vildpalsternacka, på latin Pastinaca sativa. Foto: Stella Pictures

Så här känner du, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, igen växten:

Den är gul till gulgrön

Bladen är avlånga och växer ofta i par, samtidigt som de mindre bladen är sågtandade och 3-5 centimeter långa

Växtens blomma är ungefär 5 millimeter bred och innehåller fem gula kronblad

