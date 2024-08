SMHI: Här slår ovädret till – regn och kraftig blåst i helgen

På sommaren vill många vara ute och njuta av sol och fint väder. Nu börjar årets sommar lida mot sitt slut och tiden börjar bli knapp om du vill hinna njuta av sommarvädret. Så hur blir vädret denna helg?

Nyheter24 har pratat med meterologen Max Schildt på SMHI som berättar att det kanske inte blir en så himla bra sol- och badhelg denna vecka.

Ovädret börjar på fredag

I helgen drabbas stora delar av Sverige av ett ostadigt väder, som drar in redan på fredagen. Ett oväder med regnskurar börjar dra in och kommer under helgen röra sig från söder till norr.

– Det är en ostadig helg som vi går till mötes, säger Max Schildt till Nyheter24.

Temperaturerna i helgen kommer ligga på omkring 15 till 20 grader.

Så blir vädret i södra Sverige

På fredag kan den som befinner sig i södra Sverige förvänta sig regn men det kommer förflytta sig norrut. Istället kan man i helgen förvänta sig kraftig vind och regnskurar, men däremellan kan solen visa sig.

– Eventuellt är det blåsten som ställer till det mer under helgen i söder i alla fall. Det skulle kunna fälla en del träd som är blöta och tunga efter regnet, säger Schildt.

Norra Sverige får en regning helg

Samtidigt kommer helgen i norra Sverige präglas av regn. Temperaturen beräknas bli runt 15 till 20 grader men blir som lägst i samband med regnet och i fjälltrakterna.

– Det skulle tidvis kunna bli kraftigare inslag i det här regnet som drar upp då i söder, och även sen i norr. Men det här har mycket att göra med också att det ligger och snurrar ett tag, säger Schildt.

Regnet kommer hålla i sig över norra och mellersta Sverige ända till på måndag.



– Det finns ingen varning utfärdad i nuläget.

