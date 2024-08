Skarp kritik mot flygbolag – efter ändringen: "Orimligt"

Årskort på gym, streamingtjänster eller kollektivtrafik är det nog de flesta som äger.

Men det är nog betydligt färre som har kommit att tänka på idén att ha en årsprenumeration på flygresor.

Efter att de totalt 10 000 årskorten sålde slut på mindre än 48 timmar, överväger flygbolaget Wizz Air nu att lansera ytterligare en omgång av sitt omåttligt populära "All You Can Fly"-pass, skriver Bloomberg. Flygpasset ger resenärer möjligheten att flyga obegränsat inom Europa för det låga priset av 499 euro, motsvarande ungefär 5 700 svenska kronor.

Nu rasar klimataktivister mot beskedet, och menar på att reapriserna inte motsvarar den stora kostnad som miljön kan behöva när ta i takt med att fler börjar flyga oftare.

Wizz Air är ett ungerskt lågprisflygbolag med fokus på Central- och Sydösteuropa | Foto: Johan Nilsson/TT

Flygprenumerationer vanligt förekommande i USA

För vissa branscher, såsom streaming och telefoni, lockar prenumerationsmodellen mer än andra – men detta har inte hindrat flygbolagen från att leka med tanken genom åren.

Faktum är att flygprenumerationer länge har varit populära i USA, skriver tidningen NZ Herlald.

Till exempel erbjuder lågprisbolaget Frontier Airlines fyra "all you can fly"-kort, två säsongskort och två tidsbestämda prenumerationer (månads- och årskort).

Premissen för att rättfärdiga det låga priset är att resenärer måste vara flexibla med sina resor. Inrikesflyg kan bokas endast en dag i förväg, och internationella flyg kan bokas endast 10 dagar efter avgång. Bagage ingår inte heller, utan för det tillkommer en extra avgift.

Klimataktivister rasar – för billiga priser

Till tidningen Politico uttalar nu sig flera miljöaktivister om flygbolagets beslut:

– Till skillnad från vad vissa kanske tror, är flygning inte en all-inclusive-buffé där du kan äta så mycket du vill, säger Jo Dardenne, flygdirektör på miljöorganisationen Transport & Environment, till tidningen och fortsätter:

– Hur kan flygbolagens löften om klimatneutralitet tas på allvar när de fortsätter att driva på en ohållbar trafiktillväxt genom att erbjuda orimligt billiga system för att flyga på förorenande plan?, framhåller Dardenne.

Alethea Warrington, kampanjledare vid välgörenhetsorganisationen Possible, kallade det nya Wizz Air-programmet "fullständigt groteskt och djupt dumt", och menade även på att snabbförsäljning och lojalitetsprogram – som de flesta flygbolagen har idag – är problematiska.

Klimataktivister rasar mot Wizz Air efter årskorten | Foto: Henrik Montgomery/TT

Wizz Air svarar: "Fulla flygplan bra för miljön"

Men Wizz Air själva insisterar på att flygning med fulla flygplan snarare är bra för miljön, då det bidrar till att minska koldioxidavtrycket för varje enskild passagerare.

– Årskortet bidrar till att maximera kabinfaktorn de sista 72 timmarna före flygningen. Hög belastningsfaktor är en avgörande drivkraft för effektiviteten och leder till minskning av utsläppsintensiteten, säger Tamara Nikiforova, kommunikationschef för Wizz Air, till Politico.

Till tidningen berättar flygbolaget att de också gör andra saker för att minska miljöpåverkan från flyg.



– Wizz Air kommer att fortsätta att investera i den bästa bränsleeffektiva tekniken för att uppnå sitt mål att ytterligare minska våra CO2-utsläpp, tillade Nikiforova.

