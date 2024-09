SMHI uppmanar: De ska vara försiktiga i helgen

Augusti slutade i moll med regn och kyliga vindar på flera håll runt om i landet. Men när de allra flesta trodde att sommaren var förbi och hösten anlänt så vände det snabbt igen. Den senaste veckan har ett högtryck regerat på flera håll och temperaturer upp emot 25 grader har uppmätts på flera orter.

Nu när helgen närmar sig undrar säkert många: blir det fortsatt bra väder eller kommer det ett höstrusk?

MISSA INTE: Här var det varmast i sommar

Här blir det 30 grader i helgen: "Bör vara försiktiga"

Sommaren 2024 inleddes dock i dur när höga temperaturer och strålande sol spred sig över hela Sverige. Men det vände snabbt och strax innan midsommar var "den svenska sommaren" här och bjöd istället på regn, regn och regn.

Men kommer det högtryck som kommit tillbaka att stanna över helgen? För att ta reda på det har Nyheter24 pratat med SHMI som ger en klar bild över hur helgen ser ut och var regnet kommer falla.

– Temperaturmässigt ligger vi fortfarande ganska högt under dagarna med temperaturer runt 20-25 grader i stora delar av landet, säger meteorologen Max Schildt.

Men temperaturen kommer bli högre än så, åtminstone på vissa håll.

– I Götaland och östra Svealand kan det stiga över 25 grader och lokalt kan det bli över 30 grader. Därför har vi gått ut med ett meddelande för höga temperaturer. Det riktar sig till riskgrupper som är extra känsliga för värme och höga temperaturer så som äldre, sjuka och gravida personer, säger Schildt och fortsätter:

– De bör vara försiktiga och passa på att vädra ur bostaden nattetid eftersom temperaturen sjunker då, så då finns möjligheten att svalka sig. De bör också dricka ordentligt och hålla sig i skuggan om man är extra känslig.

MISSA INTE: Så undviker du vattenplaning vid kraftigt regn

I helgen väntas över 30 grader på vissa håll. Men på andra övergår värmen till regn istället.Foto: Erik Johansen & Janerik Henriksson/TT

Här är sommarvärmen över – regn väntar

Men trots de höga temperaturerna finns det de ställen som kommer få smaka på både kyligare temperaturer och rejäla skurar.

– Det håller sig generellt sett soligt och varmt åtminstone under lördagen. Men under söndagen kommer det mer ostadiga vädertendenser där det bildas en hel del skurar, främst från Vänern-landskapet i söder ända upp till de nordligaste Norrland och vid fjälltrakten. Där lär man även behålla det dåliga vädret in under kommande vecka.

Dock är det inte bara i dessa trakter som ostadigt väder kommer in under veckan som kommer. Ett ostadigt lågtryck rör sig nu mot Sverige och lär föra med sig skurar och kalla vindar.

– I början på nästa vecka kommer dock ett ostadigt väder att röra sig över landet och mer efter hand. Det kommer också sval luft västerifrån med en förmodad kallfront med en storskalig nederbörd som följer, avslutar Schildt med att säga till Nyheter24.

LÄS MER:

Här regnade det mest i sommar



Så får du tillbaka sovrutinerna efter semestern