SMHI:s gula varning inför jul: "Ishalka och snöhalka"

I och med att julafton infaller på en tisdag i år kan man få fem dagars ledighet genom att endast ta ut en semesterdag på måndagen den 23:e december. Den långa ledigheten innebär också att många reser till sina jul-destinationer redan nu under helgen.

Nyheter24 har pratat med Erling Brännström, meteorolog på SMHI, som berättar hur vädret kan påverka dig som ska ge dig ut i jultrafiken och även vilka varningar de har gått ut med.

Nederbörd kommer under natten till lördag

Om du ska ut i trafiken på lördagsförmiddagen kan du möta nederbörd i form av regn och snö.

– Under natten kommer det in ett nederbördsområdet västerifrån över Götaland och Svealand. Sen kommer det här ganska snabbt under natten och imorgon förmiddag att röra sig österut. Vi ser här över Svealand att där kommer man ha en blandning mellan regn i södra Svealand och snö över den norra delen, säger Brännström.

Han poängterar att det är risk för ishalka över södra svealand.

– Det är lite stökigt trafikväder för att det finns en gul varning utfärdad från SMHI för snöhalka här i Svealand och ishalka i södra Svealand i samband med att det här passerar, säger han.

Tänk på det här om du ska resa på lördagkväll

Det stökiga vädret håller i sig under lördagen och rör sig ännu mer norrut.

– Vi har ett nytt nederbördsområde som kommer in senare eftermiddagen och lördag kväll och det rör sig lite längre norrut. Det kommer falla mest som regn över Götaland och Svealand. Då har man ju fortfarande kalla vägar så de finns risk om man åker lördagkväll återigen får risk för ishalka i stora delar av Svealand i och med att temperaturerna stiger, säger han.

Prognosen för söndag

Om du ska resa norröver på söndag kan du förvänta dig vita snötäckta landskap. Nederbörden kommer under natten till söndagen att övergå till snö och dra in över södra Norrland. Under dagen kommer det även att flyttas uppöver till Västerbotten.

– Senare under söndagen tar det sig upp mot södra Norrbotten och bromsar upp och stannar upp. Det ser ut att kunna vara en hel del snö här och samtidigt också längs Norrlandskusten, Höga kusten upp till södra Västerbottenskusten så är det i samband med en delvis frisk ostlig vind, säger han och fortsätter:

– Är man ute och reser och ska åka till fjällen så får man ha det här i åtanke. Jag kan säga att det är både ishalka och snöhalka under lördag och söndag i stora delar av landet utom Götaland. Det är stökigt trafikväder när många ska ut och resa.

