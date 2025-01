Explosion vid flerbostadshus – en gripen

— Jag kan inte gå in på några detaljer kring personen just nu men personen greps i närheten av brottsplatsen, säger Per Fahlström, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Larm inkom strax innan klockan halv fyra på fredagsmorgonen efter att flera boende hört en hög smäll.

— När vi kom till platsen visade det sig att det var en explosion som skett vid entrén till fastigheten och orsakat skador på bland annat entrédörren, bland annat splitterskador, säger Per Fahlström.

Platsen spärrades av och nationella bombskyddet har kallats till platsen.

— De måste säkra området innan våra kriminaltekniker går in, säger Per Fahlström.

Det finns inga uppgifter om att någon skadats fysiskt och polisen har inlett en förundersökning gällande grov allmänfarlig ödeläggelse.