Nytt för 2025: Förändring i den svenska kalendern

Från och med 2025 kommer ännu fler personer att kunna fira namnsdag. Namnlängdskommittén har beslutat om att inkludera sex nya namn i den svenska kalendern och därmed tillkommer sex nya namnsdagar.

Nyheter24 har pratat med Katharina Leibring, ledamot av Namnlängdskommittén, om varför just dessa namn kommer att läggas till i kalendern.

LÄS MER: Missen när du ska välja namn till ditt barn: "Ett fult ord"

– Kommittén hade fått in många namnförslag från allmänheten, var av alla diskuterades, och de här namnen valdes ut för att de dels är eller har varit ganska populära som babynamn de senaste årtiondena och dels är relativt vanliga idag, motiverar Leibring, och tillägger:

– Vi bara mindre tillägg med några års mellanrum. Tanken är att den här namnlängden ska vara stabil. Vi tar inte längre bort några namn.

Foto: Anders Wiklund/TT.

MISSA INTE: Skatteverkets uppmaning: Det ska du ha gjort till den 2 mars

Nya namnsdagar i kalendern – här är alla namn

De namnen som tillkommer i den svenska kalendern är följande:

Cassandra – 20/10

– 20/10 Eira – 24/1

– 24/1 Flora – 29/10

– 29/10 Mio – 5/6

– 5/6 Vilgot – 30/7

– 30/7 Zackarias – 19/12

Leibring förklarar att anledningen till att namnen hamnat på just de datum de hamnat på beror på vilka namn som ligger sedan tidigare på dagen.

– De namn som tas in ska ha någon typ av samhörighet, språklig eller kulturell i vid mening, med det namn som det får dela dag med. Därför krävs också att det ska finnas ”lediga” dagar, alltså dagar med bara ett namn, där de nya namnen passar in enligt de just nämnda kriterierna.

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu



Exempelvis namnet Zackarias finns i Bibeln och har hebreiskt ursprung, liksom namnet Isak som också har sin dag den 19 december. Namnet Flora får dela dag med Viola då båda är latin och kopplas samman med blommor.

LÄS MER: Här är pojknamnen som ökade mest i popularitet 2023

De nya namnsdagarna dröjer – i de fysiska kalendrarna 2027

Det kommer emellertid att dröja länge innan namnen kommer att synas i de fysiska kalendrarna. Ända till 2027 kommer de som vill fira de nya namnsdagarna behöva vänta.

– Det beror på förlagens långa produktionstider, förklarar Leibring för Nyheter24.

MISSA INTE: 20 namn som du INTE får ge ditt barn