Hundägare varnas – riskerar böter från 1 mars.

Långa hundpromenader i skog och mark är något mysigt som många ägare tycker om att göra med sina fyrbenta vänner.

Men från och med den 1 mars så bör hundägare vara vaksamma, då de nämligen kan få böter. Från och med den 1 mars börjar nämligen koppeltvånget att gälla.

Så länge är det koppeltvång

Koppeltvånget håller i sig mellan den 1 mars och 20 augusti, för att skydda de vilda däggdjur och fåglar som har ungar i naturen under denna period.

Därför gäller koppeltvång enligt lagen

I lagen om tillsyn över hundar och katter står det i den 16:e paragrafen:

"Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad. Lag (2022:186)."

Då riskerar hundägare böter

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot denna lag kan komma att dömas till böter.

Att hunden inte får springa lös betyder inte nödvändigtvis att den måste ha ett fysiskt koppel. Men då förväntas man som ägare ha en sådan tillsyn att det motsvarar att hunden har koppel och lita på att ens hund kan gå fot även om den ser springande harar och rådjurskid.

Om man inte är helt säker på hur följsam ens hund är i dessa situationer eller hur de lyssnar på inkallning, är det bäst att hålla den kopplad för de vilda djurens bästa men även för att undvika en eventuell bot.

