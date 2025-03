Därför ska du hälla chilipulver i trädgården i mars

Därför ska du hälla chilipulver i trädgården

Chilipulvret ska inte påverka fåglarna

– Starkt chilipulver eller pepparsås (som tabasco) kan skakas på fågelmat. Fåglar besväras inte av chilin, men de flesta ekorrar kan inte stå ut med den brännande känslan och lämnar maten ifred, säger Royal Society for the Protection of Birds till brittiska Express.