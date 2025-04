Så blir Pressbyråns glassrea i år

Därför går inte all glass att beställa hem

– Veganska Magnumen ingår inte i standardsortimentet som alla våra butiker ska ha inne. Istället är det valfritt för butikerna att ta in den om de vill. Vi har dock flera andra veganska glassar i vårt standardsortiment. Ett råd är därför att besöka ens lokala Pressbyrå och höra med dem ifall de kan ta in den glassen man vill ha om den inte finns inne, säger Lukeman till Nyheter24.

Det ska du göra om din favorit glass inte finns inne

Det går att alltså att höra med ens lokala Pressbyrån-butik om de kan köpa in den man känner saknas i just deras sortiment. På så sätt kan du få din favorit GB-glass till halva priset under kampanjen, om butiken bestämmer sig för att köpa in den.