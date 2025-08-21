Under en varm sommardag fick polisen larm om en hund som var instängd i en bil. För att rädda djuret krossades en fönsterruta. Nu åtalas ägarna misstänkta för djurplågeri.

Det var i slutet av juni, på en varm sommardag, som polisen larmades till ett område i Växjö sedan en privatperson upptäckt att en hund var instängd i en bil som stod parkerad i solen, enligt Smålandsposten.

En fönsterruta var öppen någon centimeter och någon ägare till hunden syntes inte till. När polisen anlände till platsen fattade de, efter vittnesmål om att hunden suttit instängd i minst en halvtimme, beslut om att krossa en ruta.

Foto: Adam Ihse/TT

”En mindre hund satt fastkopplad inne i bilen på golvet höger fram, hunden skällde och verkade flämta”, går att läsa i polisens promemoria, enligt tidningen.

En nästintill tom vattenskål fanns i bilen och det var först efter att hunden fått rikligt med vatten i polisens välkylda bil som den började återhämta sig.

Annons

MISSA INTE: Mediciner kan bli dyrare och svårare att få tag på i Europa

Ägaren i förhör: "Bara en hund"

Senare kunde polisen identifiera och hitta ägarna – ett par bestående av en man och en kvinna – som då delgavs misstanke om djurplågeri. I förhör ska mannen ha erkänt brott och förklarat att han inte tänkt vara borta en längre tid.

Kvinnan ska däremot ha nekat till att hon gjort något brottsligt. Enligt hennes utsago, som Smålandsposten tagit del av, ska paret endast ha varit borta drygt 15 minuter och hon tyckte heller inte att det varit särskilt varmt under den aktuella dagen.

”Det är ju bara en hund. Det är inte en människa som kommer att dö”, ska hon ha sagt i förhöret, enligt tidningen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

I samma förhör kom det på tal att händelsen skulle kunna komma att tas upp i tingsrätten, varpå kvinnan ska ha sagt: ”För en hund ska man komma till rätten?”.