I tider när man njuter av ledighet och sommarens varma period är det dock viktigt att inte glömma bort riskerna som kan finnas förenat med en dag på stranden, trots att man gärna tänker positivt. Faktum är nämligen att närmare hälften av alla de drunkningsolyckor som sker i Sverige under ett år, inträffar just under sommaren där månaderna juni och juli är mest olycksdrabbade.