Försäljningen går snett – nu säger de stopp

Mercedes bromsar nu försäljningen av flera elbilar i USA. Bakgrunden är en politisk kyla vad gäller elbilar, höjda tullar och lager som växer snabbare än kunderna köper bilarna.

Under de senaste månaderna har elbilsförsäljningen i Europa tagit fart men på världens näst största bilmarknad, USA, är läget det motsatta.

Trump-administrationen har skrotat skatteförmåner på motsvarande drygt 75 000 kronor vid elbilsköp och samtidigt infört högre tullar på importerade bilar. Resultatet har blivit en rejäl inbromsning.

Nu väljer Mercedes att tillfälligt pausa leveranserna av sina elektriska EQ-modeller till USA. Bilar som redan finns hos återförsäljarna ska säljas ut till sänkta priser.

Ola Källenius: ”Vi ger inte upp”

Mercedes svenske vd Ola Källenius är noga med att betona att det här inte är ett permanent avsked från den amerikanska elbilsmarknaden.

– Vi tror fortfarande att andelen elbilar kommer att öka på medellång till lång sikt, även i USA, säger han till Reuters.

De eldrivna suv-modeller som tillverkas vid fabriken i Tuscaloosa i Alabama kommer att fortsätta levereras.

Backar från att bara ha elbilar

Mercedes var tidigt ute med offensiva planer om att bli ett renodlat elbilsmärke. Nu är strategin mer blandad. Fram till 2027 planerar de att lansera 19 modeller med förbränningsmotorer och 17 rena elbilar.

Med det ska ska inte elbilarna överges. I höst lanserar Mercedes en ny familjemodell med fokus på lång räckvidd, något som kan locka fler kunder även på en tuff amerikansk marknad.