Kräftor från svenska vatten kan vara en hälsorisk

De svenska kräftorna kan bära på mer än bara smör och dill. Nu larmar experter om farliga kemikalier i kräftor från svenska vatten – och vissa rekommenderas att knappt äta dem alls.

Kräftsäsongen är här – men mitt i festligheterna kommer en allvarlig varning från Livsmedelsverket. Vissa svenska kräftor, särskilt de från Vättern, innehåller höga halter av PFAS, en grupp miljöfarliga kemikalier som kan påverka hälsan negativt, det rapporterar P4 Sörmland.

Vättern sticker ut i tester

Enligt myndighetens senaste uppgifter visar kräftor från Vättern nivåer av PFAS som ligger 20 till 40 procent över det tillåtna gränsvärdet. Det gör dem till ett större hälsoproblem än kräftor som importeras från exempelvis Kina eller Spanien.

Däremot ser det bättre ut i andra svenska vatten, som Hjälmaren och Mälaren, där halterna är betydligt lägre.

Annons

Fiskare i områden med lägre PFAS-nivåer är inte lika oroade.

– Hjälmaren är en sjö som har klarat sig ganska bra trots allt, säger Martin Åkerström, som fiskar kräftor där, till P4.

LÄS MER: Pensionär lurade till sig 109 000 kronor



Restriktioner för vissa grupper

Livsmedelsverket har satt upp nya rekommendationer kring hur ofta man bör äta kräftor från vatten med höga PFAS-nivåer. För vuxna handlar det om att inte äta mer än ett dussin kräftmåltider per år om kräftorna kommer från Vättern.

Annons

För barn, ungdomar och kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att bli gravida, är gränsen ännu lägre – endast 2 till 3 gånger per år.

– Om man äter kräftor ett par gånger per år är det inte skadligt trots att halterna kan överskrida gränsvärdet, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog vid Livsmedelsverket till P4.

Kemikalier som inte försvinner

PFAS är en grupp på över 5 000 ämnen. Många av dessa har inte testats ordentligt, men flera är kopplade till hälsoproblem som sköldkörtelrubbningar, leverskador, nedsatt immunförsvar och i vissa fall cancer.

Eftersom ämnena inte bryts ned naturligt utan istället ansamlas i både djur och människor, kallas de ofta för "evighetskemikalier".