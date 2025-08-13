Ditt körkort kan vara ogiltigt – om det ser ut så här

Ett körkort får inte se ut hur som helst.

Svenska körkort gäller bara under en begränsad tid – ofta i fem eller tio år – och ska förnyas innan deras giltighetstid gått ut.

"När ditt körkort ska förnyas skickar vi automatiskt ut en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress", skriver Transportstyrelsen på den egna webbsidan.

Men det finns också situationer då du bör förnya ditt körkort, även om giltighetstiden inte gått ut.

Foto: Erik Simander/TT

Annons

Körkortet kan vara ogiltigt – även om giltighetstiden inte gått ut

Identitetshandlingar får nämligen inte se ut hur som helst. Nyheter24 har till exempel tidigare rapporterat om hur pass och nationella id-kort kan anses vara ogiltiga om de innehåller anteckningar eller trasiga sidor.

Och samma sak gäller körkort som är förstörda. Men hur pass skadat kan ett körkort vara innan man måste ansöka om ett nytt? Nyheter24 har frågat Transportstyrelsen, vilka hänvisar till regeringens proposition om en ny körkortslag som framfördes 1998, och som säger att "om körkortet är oläsbart måste det ju anses vara förstört".

"Några mer konkreta exempel gällande exempelvis del av yta eller specifika skador nämns inte", uppger myndigheten i ett mejl till Nyheter24.

Foto: Erik Simander/TT

Annons

Kontrollerade part avgör

Vidare förklarar Transportstyrelsen att det är "varje kontrollerande part som godkänner eller ej godkänner handlingen". Man pekar på egna föreskrifter och allmänna råd om förarprov, där det står:

"Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller annan åverkan att identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte godtas. Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande."

Det kan med andra ord vara så att den som kontrollerar ditt körkort inte godkänner det som identitetshandling om det är skadat eller om denne anser att bilden inte liknar dig. Då kan det vara läge att ansöka om nytt körkort.