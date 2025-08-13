Nyheter24
Nyheter /Motor /Körkort

Ditt körkort kan vara ogiltigt – om det ser ut så här

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 08:30
Trafikpolis under kontroll och ett svenskt körkort i plånbok
Ett körkort kan inte vara hur skadat som helst. Foto: Erik Simander/TT och Bertil Ericson/TT

Ett körkort får inte se ut hur som helst.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Körkort, Transportstyrelsen

Svenska körkort gäller bara under en begränsad tid – ofta i fem eller tio år – och ska förnyas innan deras giltighetstid gått ut. 

"När ditt körkort ska förnyas skickar vi automatiskt ut en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress", skriver Transportstyrelsen på den egna webbsidan.

Men det finns också situationer då du bör förnya ditt körkort, även om giltighetstiden inte gått ut.

LÄS MER: Kundernas chockupptäckt på Ica: "Respektlöst"

Foto: Erik Simander/TT
Körkortet kan vara ogiltigt – även om giltighetstiden inte gått ut

Identitetshandlingar får nämligen inte se ut hur som helst. Nyheter24 har till exempel tidigare rapporterat om hur pass och nationella id-kort kan anses vara ogiltiga om de innehåller anteckningar eller trasiga sidor.

Och samma sak gäller körkort som är förstörda. Men hur pass skadat kan ett körkort vara innan man måste ansöka om ett nytt? Nyheter24 har frågat Transportstyrelsen, vilka hänvisar till regeringens proposition om en ny körkortslag som framfördes 1998, och som säger att "om körkortet är oläsbart måste det ju anses vara förstört".

"Några mer konkreta exempel gällande exempelvis del av yta eller specifika skador nämns inte", uppger myndigheten i ett mejl till Nyheter24.

Foto: Erik Simander/TT
Kontrollerade part avgör

Vidare förklarar Transportstyrelsen att det är "varje kontrollerande part som godkänner eller ej godkänner handlingen". Man pekar på egna föreskrifter och allmänna råd om förarprov, där det står:

"Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller annan åverkan att identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte godtas. Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande."

Det kan med andra ord vara så att den som kontrollerar ditt körkort inte godkänner det som identitetshandling om det är skadat eller om denne anser att bilden inte liknar dig. Då kan det vara läge att ansöka om nytt körkort. 

MISSA INTE: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

