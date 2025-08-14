Död person hittad i vattnet

Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En person har hittats död i vattnet i Brunnsviken i nordvästra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Privatpersoner som upptäckt en till synes livlös i vattnet larmade SOS på torsdagsmorgonen och polis och räddningstjänst kom till platsen.

– Dödsorsaken är ännu inte fastställd och personen har ännu inte identifierats, uppger Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisen, för TT. Polis och räddningstjänst arbetar ännu på platsen.