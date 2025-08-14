Nyheter24
Död person hittad i vattnet

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 08:30
Uppdaterad: 14 aug. 2025, kl. 08:41
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En person har hittats död i vattnet i Brunnsviken i nordvästra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Privatpersoner som upptäckt en till synes livlös i vattnet larmade SOS på torsdagsmorgonen och polis och räddningstjänst kom till platsen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Polisen, Stockholm

– Dödsorsaken är ännu inte fastställd och personen har ännu inte identifierats, uppger Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisen, för TT.

Polis och räddningstjänst arbetar ännu på platsen.

