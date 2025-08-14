Död person hittad i vattnet

– Dödsorsaken är ännu inte fastställd och personen har ännu inte identifierats, uppger Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisen, för TT.
Polis och räddningstjänst arbetar ännu på platsen.
En person har hittats död i vattnet i Brunnsviken i nordvästra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Privatpersoner som upptäckt en till synes livlös i vattnet larmade SOS på torsdagsmorgonen och polis och räddningstjänst kom till platsen.
– Dödsorsaken är ännu inte fastställd och personen har ännu inte identifierats, uppger Susanna Rinaldo, presstalesperson vid polisen, för TT.
Polis och räddningstjänst arbetar ännu på platsen.