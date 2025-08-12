Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Skarp varning till äldre: Håll ytterdörrarna låsta här

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 18:30
Äldre kvinna med rullator och en person som öppnar en ytterdörr
Flera åldringsbrott har hanterats av polisen. Foto: Foto: Martina Holmberg/TT, Skärmavbild/Polisen.se och Fredrik Sandberg/TT

Polisen varnar för en tjuv som känt på lägenhetsdörrar där det bor äldre personer.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Polisen, Piteå, Tjuv, Stölder

På senare tid har polisen varnat för tjuvar på flera håll runt om i landet. 

I Åre uppmanade man till exempel nyligen allmänheten att vara särskilt vaksam sedan vad man trodde var en "internationell stöldliga" hade stulit cyklar till ett värde av 100 000 kronor. 

– De här tjuvarna är slipade och vet precis vad de håller på med, sa Andreas Zehlander, gruppchef för polisen i Åre, om stölderna till P4 Jämtland då.

Foto: Jessica Gow/TT

Dessförinnan gick polisregionerna Bergslagen, Mitt och Väst ut och lyfte ett varningens finger till skogsmaskinsägare sedan man fått in ovanligt många anmälningar om stöld av GPS- och datorutrustning från sådana fordon.

Annons

Och nu går polisen ut med ännu en varning för stöld.

MISSA INTE: Experten varnar: Gör inte detta på flyget – kan stå dig dyrt

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Polisen varnar äldre: "Håll ytterdörrar låsta"

Polisen har nämligen, under de senaste dagarna, hanterat flera åldringsbrott i Piteå kommun – mer specifikt Norrfjärden och Rosvik. 

Annons

"En man har sökt sig till sig till fastigheter där det bor äldre personer och känt på lägenhetsdörrar för att stjäla. I minst ett fall har grov stöld fullbordats. Mannen blev på en adress påkommen av hemtjänstpersonal och lämnade då platsen", skriver polisen på deras webbplats.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Än så länge har två anmälningar – gällande grov stöld respektive försök till grov stöld – upprättats.

"Men polisen bedömer det som sannolikt att fler brott begåtts och att mannen kommer att fortsätta med samma tillvägagångssätt i Norrbotten eller ner mot Västerbotten", fortsätter man och avslutar sedan:

"Polisen uppmanar allmänheten att vara vaksam och att hålla ytterdörrar låsta. Om du blir utsatt: ring omedelbart 112! Om du upptäcker att du tidigare blivit utsatt: polisanmäl!  

LÄS MER: Viktigt meddelande till alla elbilsägare

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:46
Nyheter
/ Inrikes

Brist på läkemedel kan fördröja cancerbehandling

Idag
18:30
Nyheter
/ Inrikes

Skarp varning till äldre: Håll ytterdörrarna låsta här

Idag
17:50
Nyheter
/ Inrikes

Mordförsök i Eskilstuna – en gripen

Idag
16:02
Nyheter
/ Inrikes

Fjärde kungspyton hittad i Halland

Idag
15:40
Nyheter
/ Inrikes

Länder i uppmaning: Stoppa svälten i Gaza

Idag
15:04
Nyheter
/ Inrikes

Lastbil och skåpbil i ”allvarlig olycka”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons