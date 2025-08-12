Skarp varning till äldre: Håll ytterdörrarna låsta här

Polisen varnar för en tjuv som känt på lägenhetsdörrar där det bor äldre personer.

På senare tid har polisen varnat för tjuvar på flera håll runt om i landet.

I Åre uppmanade man till exempel nyligen allmänheten att vara särskilt vaksam sedan vad man trodde var en "internationell stöldliga" hade stulit cyklar till ett värde av 100 000 kronor.

– De här tjuvarna är slipade och vet precis vad de håller på med, sa Andreas Zehlander, gruppchef för polisen i Åre, om stölderna till P4 Jämtland då.

Foto: Jessica Gow/TT

Dessförinnan gick polisregionerna Bergslagen, Mitt och Väst ut och lyfte ett varningens finger till skogsmaskinsägare sedan man fått in ovanligt många anmälningar om stöld av GPS- och datorutrustning från sådana fordon.

Och nu går polisen ut med ännu en varning för stöld.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Polisen varnar äldre: "Håll ytterdörrar låsta"

Polisen har nämligen, under de senaste dagarna, hanterat flera åldringsbrott i Piteå kommun – mer specifikt Norrfjärden och Rosvik.

"En man har sökt sig till sig till fastigheter där det bor äldre personer och känt på lägenhetsdörrar för att stjäla. I minst ett fall har grov stöld fullbordats. Mannen blev på en adress påkommen av hemtjänstpersonal och lämnade då platsen", skriver polisen på deras webbplats.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Än så länge har två anmälningar – gällande grov stöld respektive försök till grov stöld – upprättats.

"Men polisen bedömer det som sannolikt att fler brott begåtts och att mannen kommer att fortsätta med samma tillvägagångssätt i Norrbotten eller ner mot Västerbotten", fortsätter man och avslutar sedan:

"Polisen uppmanar allmänheten att vara vaksam och att hålla ytterdörrar låsta. Om du blir utsatt: ring omedelbart 112! Om du upptäcker att du tidigare blivit utsatt: polisanmäl!