Så tjänar du 3 000 kronor i månaden – utan att ha ett jobb

Är det möjligt att tjäna pengar utan ett vanligt jobb? Ja – och det är enklare än många tror. Här är sju enkla sätt att skapa en inkomst utan att vara anställd.

Att tjäna pengar utan ett traditionellt jobb är enklare än vad många tror – och det går.

Oavsett om man vill ha en extra inkomst vid sidan eller drömmer om att försörja sig utan anställning finns flera smarta metoder att utforska.

Tack vare digitaliseringen och nya plattformar finns det i dag otaliga sätt att skapa en inkomst utan att ha en fast anställning. Det handlar om att tänka kreativt, utnyttja sina resurser och våga, enligt Börskollen.

Att tjäna pengar utan ett vanligt jobb handlar inte längre om att hitta en genväg, utan att se möjligheter utan hinder. Hur gör man?

Så kan du tjäna pengar utan ett jobb

Det finns oändligt med sätt att få in pengar utan ett jobb och flera av metoderna går att börja med direkt, redan i dag, enligt Shopify.

Sälj saker du redan äger.

Rensa hemma och sälj kläder, möbler eller teknikprylar på antingen Blocket eller Facebook Marketplace.

Rensa hemma och sälj kläder, möbler eller teknikprylar på antingen Blocket eller Facebook Marketplace. Starta en e-handelsbutik.

Sälj produkter online via plattformar som till exempel Shopify.

Sälj produkter online via plattformar som till exempel Shopify. Frilansa eller starta eget.

Tänk ut något du brinner för, kanske är det att skriva, redigera eller måla? Då kan du erbjuda personliga tjänster till företag för en slant.

Tänk ut något du brinner för, kanske är det att skriva, redigera eller måla? Då kan du erbjuda personliga tjänster till företag för en slant. Skapa onlinekurser eller skriva e-böcker.

Har du tid över? Testa, skriv en bok och sälj den vidare.

Har du tid över? Testa, skriv en bok och sälj den vidare. Hyra ut oanvända utrymmen eller prylar.

Står förrådet tomt eller äger du kanske en släpvagn som aldrig används? Då är det fullt rimligt att hyra ut dem. Även verktyg eller möbler.

Står förrådet tomt eller äger du kanske en släpvagn som aldrig används? Då är det fullt rimligt att hyra ut dem. Även verktyg eller möbler. Delta i betalda enkäter eller onlineundersökningar.

Det finns hemsidor som erbjuder pengar i utbyte till att man svarar på enkäter – ett smart och snabbt sätt att ge plånboken lite mer.

Det finns hemsidor som erbjuder pengar i utbyte till att man svarar på enkäter – ett smart och snabbt sätt att ge plånboken lite mer. Sälj bilder på bildbanker.

Är du en person som älskar att ta bilder? Då kan du enkelt sälja vidare dina bilder online till både företag och bildbanker.

Många drömmer om friheten att kunna arbeta när, var och hur de vill och ja: det är möjligt.