Försvunnen 30-åring kan ha hittats död i Norge

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 11:06
Uppdaterad: 19 aug. 2025, kl. 12:04
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En svensk man som varit försvunnen sedan förra året har troligen hittats död i Norge, rapporterar Dagbladet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Polisen, mord

Det är kvarlevor som hittats i Glomma i Kongsvinger som tros vara den försvunne svensken, som var i 30-årsåldern.



Polisen fattade tidigt misstankar om att svensken blivit mördad. I april greps två män från Kongsvinger misstänkta för mord alternativt medhjälp till mord. Senare har ytterligare en man som misstänkts ha varit inblandad gripits.

Kroppen, som ännu inte har obducerats, hittades inte långt från en gård där polisen tror att mordet skedde.

– Sökområdet har vart efter blivit större. Men vi har tidigare varit på det klara med att Glomma kunde vara ett relevant sökområde, säger polisinspektören Henning Klauseie till Dagbladet.

