En svensk man som varit försvunnen sedan förra året har troligen hittats död i Norge, rapporterar Dagbladet.

Det är kvarlevor som hittats i Glomma i Kongsvinger som tros vara den försvunne svensken, som var i 30-årsåldern.

Försvunnen 30-åring kan ha hittats död i Norge

Polisen fattade tidigt misstankar om att svensken blivit mördad. I april greps två män från Kongsvinger misstänkta för mord alternativt medhjälp till mord. Senare har ytterligare en man som misstänkts ha varit inblandad gripits.

Kroppen, som ännu inte har obducerats, hittades inte långt från en gård där polisen tror att mordet skedde.